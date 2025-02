Ukrainos kariuomenei Lietuva perdavė sunkvežimių, taikiklių

Dėl informacijos jautrumo ministerija neatskleidžia nei šios siuntos vertės, nei kiek konkrečiai įrangos buvo perduota.

Be to, anot KAM, praėjusią savaitę vykusiame Ramšteino susitikime pristatytas kol kas 80 mln. eurų siekiantis Lietuvos parengtas paramos paketas Ukrainai. Kaip BNS patikslino ministerijos atstovė Asta Galdikaitė, tiek vertos karinės paramos numatoma perduoti per šiuos metus.

Pasak ministerijos, paketas atliepia būtiniausius Ukrainos poreikius ir sudaro beveik pusę Lietuvos metinio įsipareigojimo dėl paramos su Rusija kariaujančiai šaliai.

Šiais metais Ukrainą planuojama remti tenkinant jos skubius oro gynybos, amunicijos, dronų, antidronų poreikius, tuo pačiu plėtojant Lietuvos gynybos pramonę, taip pat numatomas Ukrainos gynybos pramonės rėmimas per šalyje gaminamos ginkluotės finansavimą.

„Lietuva prisidės prie išminavimo koalicijos, kurios veiklai kartu su Islandija ir vadovauja, bei prie kitų pajėgumų koalicijų, kurių dalyvė yra. Bus skiriama ir karinė parama per tarptautinius fondus, kolektyvines iniciatyvas, toliau rūpinamasi Ukrainos karių rengimu ir sužeistų karių reabilitacija“, – teigiama ministerijos pranešime.

Lietuva Ukrainai nuo karo pradžios suteikė karinės paramos už daugiau nei 769 mln. eurų. Bendra ilgalaikė Lietuvos parama Ukrainai yra perkopusi pusantro milijardo eurų.