„Unipark“ įspėja vairuotojus apie sukčių siunčiamas melagingas žinutes įmonės vardu

Kaip teigiama penktadienį įmonės išplatintame pranešime, žinutėse klientų prašoma sumokėti tariamas baudas, taip pat pateikiamos nuorodos į įtartinus internetinius puslapius.
„Unipark“ pabrėžia, kad įmonė tokio pobūdžio žinučių nesiunčia“, – rašoma pranešime.
„Todėl bendrovės atstovai primygtinai prašo nespausti jose pateiktų nuorodų, nesidalinti savo asmens ir kitais duomenimis. Gavus tokią ar kitą įtartiną žinutę, „Unipark“ įspėja į ją nereaguoti ir nespausti jokių jose esančių nuorodų“, – teigiama jame.
Įmonės teigimu, visa oficiali informacija apie jos paslaugas pateikiama tik „Unipark“ internetiniame puslapyje ir mobiliojoje programėlėje.
