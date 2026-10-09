URM atnaujino kelionių į Rusiją rekomendacijas

Kaip Eltai nurodė ministerija, kelionių į Rusiją įspėjimo lygis nesikeičia – Lietuvos piliečiams ir toliau rekomenduojama nevykti į šią šalį, o šiuo metu joje esantiems – nedelsiant išvykti.
„Rekomendacijos tekstas papildytas dviem naujais raginimais – nevykti į Rusijos Irkutsko miestą ir regioną, kuriuose galimai fiksuoti įtariami plaučių maro atvejai, bei saugotis atsakomųjų Ukrainos smūgių Rusijai, vengti lankytis netoli Rusijos teritorijoje esančių naftos perdirbimo gamyklų, kitų stambių pramonės objektų“, – Eltai pateiktame atsakyme nurodė URM.
ELTA primena, kad JAV ambasada Rusijoje taip pat paragino savo piliečius nedelsiant išvykti iš šios šalies. Ambasada pranešė stebinti informaciją apie įtariamą plaučių maro atvejį Irkutsko srityje, galimai pasibaigusį žmogaus mirtimi, ir su juo siejamas karantino priemones bei ligoninių uždarymą.
Pastaruoju metu Ukraina intensyvina smūgius Rusijos teritorijoje esantiems energetikos infrastruktūros objektams, įskaitant naftos perdirbimo gamyklas, saugyklas ir degalų tiekimo infrastruktūrą. Tokiais išpuoliais Kyjivas siekia sutrikdyti Rusijos kariuomenės aprūpinimą degalais ir sumažinti Maskvos pajamas iš naftos sektoriaus, kuriomis finansuojamas karas prieš Ukrainą.
Spalio pradžioje po Ukrainos dronų atakos buvo sustabdyta naftos perdirbimo gamyklos Volgograde veikla. Rugsėjį taip pat pranešta apie sutrikdytą Maskvos naftos perdirbimo gamyklos darbą. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis yra pareiškęs, kad Kyjivas ketina toliau stiprinti smūgius Rusijos energetikos infrastruktūrai.
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