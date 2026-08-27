URM neturi oficialios informacijos, kad surastas Kirgizijos kalnuose žuvusio Lietuvos piliečio kūnas

„Lietuvos ambasada Kazachstane šiuo metu neturi oficialios informacijos apie tai, kad yra surastas Kirgizijos kalnuose žuvusio Lietuvos piliečio kūnas“, – teigiama URM atsakyme Eltai.
„Atkreipiame dėmesį, kad URM, gerbdama asmenų ir jų artimųjų privatumą ir neturėdama jų sutikimo, negali teikti informacijos žiniasklaidai nei apie konkrečius asmenis, nei apie įvykio aplinkybes“, – priduriama ministerijos atsakyme.
Kaip skelbta, praėjusią savaitę Kirgizijoje, Korumdu tarpeklio dugne buvo rasti trys kūnai.
Vietos naujienų portalui „news.kg“ komentavęs Kirgizijos alpinistų federacijos vadovas Eduardas Kubatovas sakė, kad labai tikėtina, jog tai yra dingę alpinistai iš Baltarusijos ir Lietuvos. Šiuo metu, pasak jo, laukiama geresnių oro sąlygų, kad šią informaciją būtų galima patvirtinti, o kūnai, esantys maždaug 6,5 tūkst. metrų aukštyje, galėtų būti parvežti į Baltarusijos miestą Oršą.
Portalas „Zerkalo“ skelbė, kad trys alpinistai – baltarusis Maksimas Polianskis (43 m.), Nikolajus Sviridovas (60 m.) ir Lietuvos pilietis Sergejus Rubcovas (37 m.) – kopė į Korumdu viršūnę (Pamyro Alajaus ir Užalajės (Čon Alajaus) kalnų grandinių Šiauriniu gūbriu) ir rugpjūčio 4 d. nustojo palaikyti ryšį.
„Jis sakė, kad yra maždaug 6 tūkst. metrų aukštyje, jau leidžiasi žemyn ir po dviejų dienų turėtų pasiekti vietą, kur jo lauks transportas. Tačiau nuo to sekmadienio iš jo nėra jokių žinių“, – naujienų portalui „Delfi“ pasakojo lietuvių alpinisto brolis Artūras Rubcovas.
Vėliau Kirgizijos nepaprastųjų situacijų ministerija pranešė, kad gelbėtojai aptiko tuščią palapinę, priklausiusią dingusiai grupei.
Rugpjūčio 16 d. apžiūrint vietovę iš drono buvo aptikti alpinistų batai. Įraše buvo galima pastebėti batus su „katėmis“ (dygliais, skirtais lipti ledu). Tačiau žmonių vaizdo įraše nebuvo matyti – beveik viską slėpė sniegas ir akmenys.
Kirgizijos nepaprastųjų situacijų ministerija rugpjūčio 17 d. pareiškė, kad kūnai kol kas neaptikti, o rasti tik alpinistų asmeniniai daiktai.
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