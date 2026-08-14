URM sudarė komisiją dėl situacijos Lietuvos ambasadoje JAV

Į komisiją įtraukti URM Generalinės inspekcijos, ministerijos darbuotojų profesinės sąjungos, žmogiškųjų išteklių valdymo ir teisės departamentų atstovai.
Anot pranešimo, vykdant tyrimą bus siekiama objektyviai ir nešališkai įvertinti viešumoje pasirodžiusius pranešimus apie situaciją ambasadoje JAV, apsaugant visų susijusių asmenų teises ir privatumą bei išlaikant proceso konfidencialumą.
„URM atsakingai žiūri į kiekvieną gautą informaciją apie galimus darbo aplinkos, profesinės etikos ar kitus su darbo santykiais susijusius klausimus. Yra įdiegtos įvairios prevencinės ir pagalbos priemonės darbuotojų gerovei ir psichologinei sveikatai užtikrinti. Darbuotojams sudarytos galimybės anonimiškai pranešti apie galimus lygių galimybių, smurto ar priekabiavimo darbe atvejus“, – teigia ministerija.
Portalas „Delfi“ praėjusią savaitę paskelbė, kad dalis ambasados Vašingtone darbuotojų kreipėsi į URM, pranešdami apie nepagarbų ambasadoriaus elgesį, keliamą balsą bei ilgas darbo valandas.
Gediminas Varvuolis Lietuvos ambasadoriaus JAV pareigas eina nuo praėjusių metų rugpjūčio 1 dienos.
BNS savo ruožtu rašė, kad opozicinės Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) atstovai bando rengti neformalius pokalbius, per kuriuos siekia aptarti ambasadoriaus G. Varvuolio darbą.
BNS žiniomis, Seimo Užsienio reikalų komiteto (URK) vicepirmininko Žygimanto Pavilionio ir ekspremjerės Ingridos Šimonytės kvietimas pokalbiui su TS-LKD nariais pasiekė visą ambasados kolektyvą, informacijos skleidimui pasitelkus atskirus personalo narius.
Ž. Pavilionis BNS patvirtino, kad su ambasados darbuotojais bendrauja. Be kita ko, pokalbių metu jie yra prasitarę apie G. Varvuolio darbą, I. Šimonytė teigė, kad ilgą laiką nėra tiesiogiai bendravusi su dirbančiaisiais Lietuvos atstovybėje Vašingtone.
Kaip BNS sakė URK pirmininkas socialdemokratas Remigijus Motuzas, rugpjūčio pabaigoje bus rengiamas komiteto posėdis, kuriame informaciją apie susidariusią situaciją pateiks URM vadovybė.
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