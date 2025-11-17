Užfiksuoti galimai žvėrių pašarą valgantys migrantai

„Viskas kol kas taikiai, ramiai vyksta“, – teigė Papilio seniūnas Renas Čygas.
Kol kas taiki pabėgėlių invazija Biržų ir Rokiškio rajonuose negarantuoja, kad tokia ir bus. Migrantai išvargę, išbadėję, tikėtina, šėrykloje net mito žvėrių pašariniais grūdais. Tuo įsitikinęs vietos medžiotojas.
„Jie tuos grūdus sėmė, gal alkani, gal nori valgyti. Kai atsuki bačką, būna gi į šonus lygiai išbyrėję, o čia buvo iškabinta“, – pasakojo Papilio gyventojas Valdas Vildžiūnas.
Kaip įrodymą žmogus turi nuotrauką iš jo įrengtos žvėrių šėryklos miške.
„Iš vaizdo kameros medžiagos pamačiau, kad jie ne lietuviai ir ne šernai. Tada paskambinau 112“, – šnekėjo Papilio gyventojas.
Policija reagavo iškart, nes kaip tik turėjo sulaikiusi migrantų. Paprašė nuotraukos iš šėryklos.
„Juos septynis sulaikė ir nori parodyti tuos, ar jie iš jų kompanijos. Nuvažiavome, palinksėjo jie, kad jų, ir parodė, kur mišku ėjo, kuriam šone“, – kalbėjo Papilio gyventojas.
O štai pas kitą Papilio gyventoją pabėgėlis pro šoną nepraėjo, ėmė ir užėjo.
„Aš tada buvau neužsirakinusi“, – sakė Papilio gyventoja Melanija Navickienė.
Juoko prieš kelias dienas nebuvo.
Melanija savo Meškiui buvo palikusi praviras duris, kad prieš sutemstant galėtų išeiti į lauką.
„Girdžiu, kad viduje kažkas vaikšto, bet, kai mano šuo neloja, sakau, gal pasigirdo, vėjas ar kas“, – pasakojo M. Navickienė.
Bet staiga prieš moterį išdygo tamsaus gymio vyras.
„Ir kažkas rankoje. Turėjo kažką baltą, nemažą, nežinau, kas. Nežinau, kaip nepasimečiau, kai pamačiau, kad juodas visas ir veidas, pamačiau, kad ne lietuvis, ne mūsų tautybės – kaip aš jį stūmiau“, – teigė Papilio gyventoja.
Žmogus gal ir nespėjo sureaguoti, o šeimininkė pasakojo, ką darė.
„Greit užsirakinau, mano raktas viduje, tada greit žaliuzes užsitraukiau ir viskas. Sėdžiu, užsigesinau šviesą, vienai baisu“, – sakė M. Navickienė.
Kadangi Papilio gyventojai apie pabėgėlius buvo informuoti nuo vasaros, skambutis pagalbos telefonu – instrukcija žinoma kaip du kart du, bet graužia sąžinė.
„Greit atvažiavo policija, paklausė. Sakau, aš nežinau, gal žmogus ir valgyti norėjo, gal aš ir blogai padariau, gaila kažkaip“, – šnekėjo M. Navickienė.
„Gaila, kaip bebuvę, kas jie bebuvę, vis tiek yra žmonės ir jų gaila“, – tikino V. Vildžiūnas.
„Tokie reiškiniai mums buvo visai nebūdingi. Čia girdėdavome, kad Baltarusijos pasienyje, o pas mus labai staiga čia paplūdo“, – aiškino Papilio seniūnas.
Kadangi Papilys – pasienio su Latvija seniūnija, pabėgėliai ateina iš jos.
„Dabar paskutinis atvejis – čia ūkininkas iš Kvetkų kaimo skambino ir sakė, kad pastebėjo šešiolika migrantų“, – nurodė Papilio seniūnas.
Apskritai kaime, ypač parduotuvėje, esą kitataučiai vengia rodytis grupėmis.
„Jie neina būriu, turbūt turi sąrašėlį, perka pagal sąrašus, turbūt jų yra daugiau, būriu nesirodo“, – kalbėjo R. Čygas.
Policijos duomenimis, pranešimai apie pabėgėlius iš pasienio su Latvija rajonų, t. y. Biržų ir Rokiškio, pradėjo plaukti liepos pabaigoje–rugpjūčio pradžioje.
„Labai tikslios informacijos nevedame, bet kiek paskaičiavome, nuo rugpjūčio iki dabar yra apie 250 žmonių, nelegaliai kirtusių mūsų sieną“, – tvirtino Panevėžio policijos atstovė Odeta Jukniūtė.
Kriminalinių įvykių dėl pabėgėlių ar su jais kol kas nefiksuota.
„Dažniausiai asmenys buvo iš Etiopijos, Somalio, jeigu tai tiksli informacija, nes toliau dirba Valstybės sienos apsaugos tarnyba“, – pabrėžė O. Jukniūtė.
Pareigūnai atviri. Pasienio su Latvija rajonuose – neprognozuoti papildomi iššūkiai.
„Taip, ekipažai atvyksta, sulaiko asmenis ir laukia, kol atvažiuos Sienos apsaugos tarnybos pareigūnai. Užtrunka, nes jie vyksta iš Šiaulių ar kitų miestų“, – nurodė Panevėžio policijos atstovė.
Komisariatai nėra pasiruošę nei priglausti pabėgėlių, nei pamaitinti.
