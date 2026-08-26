Vaikšnoras sako, kad dėl amerikiečių karių JAV laikosi duoto žodžio: jie pakeliui

„Jie (kariai – ELTA) pakeliui. Todėl aš tik diplomatiškai pasakysiu ir nuraminsiu mūsų piliečius. Amerikiečiai laikosi savo duoto žodžio. Taip, gal šiek tiek nusikėlė terminai, bet čia ne dėl kariškių kaltės. Tai yra dėl tam tikrų politinių motyvų. Todėl laikome suspaustus kumščius, kad toliau viskas vyks pagal planą“, – TV3 televizijai trečiadienį teigė R. Vaikšnoras.
„Mes esame pasiruošę juos priimti, kareivinės stovi, mūsų poligonai laisvi priimti, taikiniai sudėti. Laukiame, kada atvyks, jie pradės treniruotis ir kartu ne vien tiktai patys, bet kartu integraliai su Lietuvos kariuomene“, – akcentavo jis.
R. Vaikšnoras teigė turįs konkrečių duomenų, tačiau sako kol kas jų negalintis atskleisti.
„Mes turime duomenų, aš turiu žinias, turime kiekius, turime datas, tačiau šiai dienai negaliu to atskleisti, nes turime palaukti galutinių sprendimų“, – sakė kariuomenės vadas.
Kaip skelbta, pasibaigus rotacijai birželio pradžioje pasitraukimą iš Lietuvos pradėjo per 1 tūkst. JAV karių su technika. Įprastai po vienos rotacijos turėdavo atvykti kita, tačiau šįkart naujos grupės atvykimas buvo atidėtas.
Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas teigė turįs patikinimą iš sąjungininkų, kad pasibaigus karių rotacijai, juos pakeis nauji.
Prezidentas Gitanas Nausėda sakė, kad į Lietuvą atvykti planuojanti Jungtinių Valstijų karių grupė gali būti didesnė nei iki šiol.
Vašingtonas ėmė nuolat rotuoti pajėgas Baltijos valstybėse ir Lenkijoje po to, kai prieš ketverius metus Rusija įsiveržė į Ukrainą.
JAV sunkieji batalionai Lietuvoje rotuojami nuo 2019 metų.
(be temos)
(be temos)