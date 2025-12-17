Vairuotojai nustebo: už tam tikrus pažeidimus – draudimas įvažiuoti į aikšteles

Apie tai, kokius pažeidimus vairuotojai daro aikštelėse, pasakojo „Unipark“ rinkodaros vadovas Laurynas Globys.
– Ar visi vairuotojai automobilius stovėjimo aikštelėse palieka tvarkingai ir tinkamai?
– Tikrai ne visada. Yra visokių situacijų – automobiliai pastatomi per dvi vietas ir panašiai. Vis dėlto didžioji dauguma vairuotojų automobilius stato teisingai.
– Kaip ir kodėl vairuotojai ar jų automobiliai tampa nepageidaujami aikštelėse ir už kokį elgesį?
– Mūsų praktikoje įvažiavimą į aikšteles blokuojame itin retais atvejais – tik tada, kai padaromi šiurkštūs pažeidimai. Tai gali būti, pavyzdžiui, įrangos apgadinimas, pabėgimas iš įvykio vietos ar kiti rimti taisyklių pažeidimai. Kiekvieną kartą apie tai vairuotojus informuojame. Draudimas taikomas labai ribotam laikui, o jei vairuotojas įrodo, kad pažeidimas buvo netyčinis, jį anuliuojame.
– O kiek turite tokių nepageidaujamų ar uždraustų vairuotojų ir kaip šie skaičiai kinta?
– To detaliai nematuojame, bet tokių atvejų yra labai mažai. Kaip sakiau, tai – tik išskirtinės situacijos.
– Kaip greitai ir kada panaikinamas draudimas įvažiuoti į aikštelę?
– Jei vairuotojas susisiekia su mumis ir parodo, kad pažeidimas buvo netyčinis, draudimą panaikiname iš karto. Tikrai neblokuojame dėl vienkartinių, nedidelių atvejų, pavyzdžiui, kai automobilis pastatomas netiksliai ar nesumokama už parkavimą – tai nelaikome šiurkščiu pažeidimu.
– Kas laikoma šiurkščiu pažeidimu?
– Įrangos apgadinimas, pabėgimas iš įvykio vietos, saulutės piešimas aikštelėje.
