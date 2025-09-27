Naktiniai vandalai niokojo kiemą: ardė aikštelės trinkeles ir dėliojo jas po automobiliais

„Savaitgalis prasidėjo ne itin maloniai – nedorėliai išardė mūsų aikštelės trinkeles" , – aiškino Klaipėdos miesto Smiltelės seniūnaitis Marius Bagdonavičius.
Pasak jo, situaciją pastebėjo keletas vietinių šio namo gyventojų – viskas įvyko dar ankstyvą rytą.
„Apie septintą ar aštuntą ryto kaimynai pamatė, kas vyksta. Matė ir pačius kaltininkus – du jaunuoliai visa tai pridarė – tikriausiai nebesugalvojo kitokios veiklos. Kadangi laukti ilgai nesinorėjo, nusprendžiau pats imtis iniciatyvos“, – aiškino M. Bagdonavičius.
Seniūnaitis nelaukė institucijų reakcijos – nupirko reikalingas medžiagas, pasikvietė kelis geranoriškus kaimynus ir ėmėsi tvarkymo darbų.
Vietiniai gyventojai tikisi, kad neatsakingi jaunuoliai bus atpažinti ir sustabdyti, o jei vandalizmas kartosis – bus kreiptasi į policiją.
