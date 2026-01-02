Kretingoje nepatraukti automobiliai trukdo atlikti valymo darbus

„Gerbiami vairuotojai, šiuo metu gatvėse palikti automobiliai trukdo tinkamai atlikti sniego valymo darbus. Todėl, esant galimybei, prašome juos patraukti. Dėkojame už supratingumą!“ – feisbuke rašė savivaldybė.
Kaip buvo rašoma anksčiau, pajūryje vyrauja niūrūs orai.
Penktadienį daug kur protarpiais prognozuojami krituliai, vyraus sniegas, šlapdriba. Kai kur pustys. Vėjas pietinių krypčių, 9–14 m/s, pajūryje gūsiai 15–20 m/s. Aukščiausia temperatūra nuo 1 laipsnio šalčio iki 4 laipsnių šilumos.
