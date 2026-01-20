Žiema koreguoja skrydžių tvarkaraščius

– Kiek pastarųjų dienų sniegas ir pūgos paveikė Lietuvos oro uostų veiklą?
– Aviacijos žiemos sezonas yra kupinas iššūkių dėl sniego ir sudėtingų meteorologinių sąlygų. Šiuo metu Vilniaus oro uostas veikia įprastai. Pastarosiomis dienomis fiksavome pavienių atvejų, kai skrydžiai buvo atšaukti arba smarkiai vėlavo dėl sudėtingų oro sąlygų. Noriu pabrėžti, kad lėktuvo vėlavimas ar skrydžio atšaukimas priklauso ne tik nuo orų Lietuvoje, bet ir nuo oro sąlygų toje šalyje, į kurią skrendama. Kadangi lėktuvas per dieną atlieka kelis skrydžius, gali susidaryti vadinamasis domino efektas, kai vėlavimas viename oro uoste lemia vėlavimus ar atšaukimus ir kituose maršrutuose.
– Kaip sniegas iš tiesų veikia oro uosto darbą ir kas sutrinka? Atrodo, kad oro uostai yra pasiruošę bet kokioms gamtos išdaigoms.
– Turime specializuotą techniką, kuri nuolat valo sniegą ir ledą. Palyginimui – Vilniaus oro uosto kilimo ir tūpimo takas, jei tai būtų miesto gatvė, prilygtų maždaug penkiolikos eismo juostų keliui. Jo ilgis siekia apie 2,5 kilometro. Be kilimo ir tūpimo tako, taip pat turime peroną, riedėjimo takus ir orlaivių stovėjimo aikšteles. Visi šie paviršiai turi būti nuvalyti taip, kad orlaiviai galėtų saugiai kilti, leistis, riedėti ir sustoti. Naudojama technika sniegą stumia, valo šepečiais, pučia susidariusį sniegą ir ledą, taip pat naudojami reagentai, kurie tirpdo ledą. Labai svarbu tai, kad nuolat matuojamas dangos sukibimas – takai valomi tol, kol pasiekiamas reikiamas sukibimo koeficientas, leidžiantis saugiai vykdyti skrydžius. Sudėtingiausios sąlygos susidaro tuomet, kai snygis tęsiasi ir kartu pučia vėjas, nes tokiu atveju valymo darbai turi būti kartojami nuolat.
– Pastarosiomis dienomis sniego buvo nemažai. Kiek fiksuota vėluojančių ar atšauktų skrydžių?
– Tai buvo pavieniai atvejai. Daug kas priklausė ne tik nuo oro sąlygų Lietuvoje, bet ir nuo situacijos paskirties oro uostuose. Ypač sudėtingos sąlygos šiuo metu fiksuojamos Beniliukso šalyse. Ten užstrigęs orlaivis gali paveikti ne tik konkretų skrydį, bet ir visą tos dienos lėktuvo grafiką, nes įprastai vienas orlaivis per dieną atlieka apie šešis skrydžius.
– Šiuo metu Vilniaus oro uoste ramu. Kaip keleiviai reaguoja į sudėtingesnes keliavimo sąlygas?
– Reakcijos labai įvairios ir dažnai priklauso nuo to, kaip dažnai žmonės keliauja ir ar yra įpratę prie skirtingų oro sąlygų. Tokiais atvejais svarbu tinkamai nusiteikti. Kaip ruošiantis kelionei automobiliu prisitaikoma prie oro sąlygų, taip ir keliaujant lėktuvu reikėtų įvertinti, kad oras gali turėti įtakos. Keleiviams rekomenduojama pasidomėti savo teisėmis skrydžio vėlavimo ar atšaukimo atveju ir kreiptis į oro linijų bendrovę, iš kurios įsigyti bilietai. Informacija skelbiama tiek Lietuvos oro uostų interneto svetainėse, tiek oro vežėjų kanaluose.
– Ar rekomenduojate atvykti į oro uostą anksčiau nei įprasta, ypač esant sudėtingoms oro sąlygoms?
– Rekomendacija išlieka tokia pati – atvykti likus 2 ar 3 valandoms iki skrydžio. Tačiau svarbu įvertinti ir kelią iki oro uosto, nes dėl oro sąlygų gali vėluoti viešasis transportas ar susidaryti spūstys. Patariame pasilikti pakankamą laiko rezervą, kad nenumatytais atvejais būtų galima išvengti papildomo streso.
