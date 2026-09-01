Vaizdai atima žadą: vanduo tekėjo ir daugiabučio laiptais

Viename vaizdo įraše užfiksuotas vanduo, tekantis daugiabučio laiptinės laiptais ir lyg krioklys besipilantis rūsyje.
„Nuo didelio kiekio ir slėgio lietaus vandens neatlaikė ir išsinėrė daugiabučio namo nuotekų vamzdžiai“, – teigė vaizdus užfiksavusi Airida.
Airidos vaizdo įrašas.
Moteris pasakojo, kad neįprastas vaizdas užfiksuotas Telšiuose.
„Vaizdas tikrai kaip prie Niagaros krioklio. Bet laimei, namą administruojanti įmonė labai operatyviai sureagavo apie pranešimą, atvyko ir sutvarkė. Dabar prireiks tik laiko, kad viskas išdžiūtų“, – portalui sakė moteris.
Airidos vaizdo įrašas.
Šiuos vaizdus pakomentavo ir meteorologas Gytis Valaika.
„Vis tik aš pats net stichijose bandau įžvelgti teigiamą pusę, o ji labai aiški. Gamta tiesiog parodo dėmesio jau reikalavusias silpnas infrastruktūros vietas. Tas pats su elektros oro linijomis ar nuplautais žvyrkeliais, tas pats ir su tokiais laiptinių apsėmimais“, – rašė jis mokslo svetainėje feisbuke „Orai ir klimatas Lietuvoje“.
„Telšiuose per maždaug dvi valandas iškrito net 34 mm lietaus. Toks kiekis atitinka beveik dviejų rugsėjo savaičių kritulių kiekį“, – rašė meteorologas G. Valaika.
Portalas jau rašė, kad ruduo atėjo su trenksmu – šalį skalauja liūtys ir kruša.
„Remiantis 14.40 val. duomenimis, daugelyje rajonų slenka aktyvūs lietaus su perkūnija debesys. Vietomis fiksuojamas smarkus lietus, trumpalaikiai vėjo sustiprėjimai bei kai kur krenta smulki kruša. Artimiausiomis valandomis šie lietaus masyvai keliaus šiaurės rytų kryptimi, taip pat rytinėje šalies dalyje formuosis nauji liūčių debesys. Griaudės perkūnija, vietomis numatomas smarkus lietus, vėjo sustiprėjimai iki 15-20 m/s bei smulki kruša. Smarkiai lyjant eismo sąlygos gali tapti sudėtingos, gali pasitaikyti trumpalaikių kelių ruožų ar žemesnių reljefo formų užtvindymų“, – teigė sinoptikai.
Kaune plaukė kai kurios gatvės, miestiečius išgąsdino perkūnijos garsas. O štai Kauno rajono gyventojai užfiksavo ir krušą.
Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prognozuoja, kad trečiadienį daug kur trumpi lietūs, vietomis su perkūnija. Vėjas pietvakarių, vakarų, 8–13 m/s, naktį pajūryje, dieną vietomis gūsiai 15 m/s. Temperatūra naktį 12–17, dieną 17–22 laipsniai šilumos.
Ketvirtadienio naktį vietomis, dieną daug kur trumpi lietūs, galima perkūnija. Vėjas vakarų, pietvakarių, 8–13 m/s, pajūryje gūsiai 15 m/s. Temperatūra naktį 10–15, pajūryje iki 17, dieną 18–23 laipsniai šilumos.
Penktadienį protarpiais lietus, kai kur smarkus. Vėjas naktį pietų, pietvakarių, dieną pietvakarių, vakarų, 9–14 m/s, pajūryje gūsiai 15–18 m/s. Temperatūra naktį 11–16, dieną 17–22 laipsniai šilumos.
Hidrologinė situacija
Rugsėjo 1 d. didžiojoje šalies dalyje stebimas vandens lygio kritimas, iki 12–14 cm per parą. Žymesnis kritimas fiksuojamas Ventoje ties Leckava – iki 31 cm, Mūšoje ties Žilpamūšiu – iki 25 cm ir Mūšoje ties Ustukiais – iki 21 cm.
Numatomas vandens lygio svyravimas, daugiausia kritimas.
Vandens temperatūra upėse 12–21, ežeruose – 17–22, Kuršių mariose ir Baltijos jūroje – 18–19 laipsnių šilumos.
Maudynėms komfortiška temperatūra laikoma 18 ir daugiau laipsnių šilumos.
Informaciją apie hidrologinės sausros sąlygas rasite čia.
Oro kokybės informaciją galite rasti čia.
(be temos)
(be temos)