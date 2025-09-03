Valstybės kontrolė pasisakė apie prie egzaminų rezultatų pridėtus 10 balų

Valstybės kontrolės vertinimu, komitetų argumentai, dėl ko prie egzaminų rezultatų buvo pridedami papildomi taškai, yra abejotini. Pasak institucijos, teigdami, kad mokiniai egzaminų neišlaikė dėl pernelyg aukštos slenkstinės pasiekimų lygio ribos, komitetai neįvertino kitų struktūrinių veiksnių, nors tokią galimybę ir duomenų turėjo.
Pasak institucijos, vertinimo komitetai taikė kitokią tvarką, nei nustatyta kituose aukštesnės galios teisės aktuose.
„Tokios intervencijos kelia abejonių, ar laikomasi teisinių ir švietimo principų, nes buvo niveliuoti mokinių sugebėjimai, abiturientams sukurtos nevienodos konkurencinės sąlygos, o pats sprendimų priėmimas galimai pakenkė teisinio reguliavimo ir priėmimo į Lietuvos aukštąsias mokyklas sistemai, jų stabilumui, prognozuojamumui ir patikimumui“, – rašoma Valstybės kontrolės pranešime.
„Tai kelia rizikų užtikrinant lygiateisiškumo principą, nes buvo sukurtos nevienodos konkurencinės sąlygos dėl valstybės finansuojamų vietų aukštosiose mokyklose. Neteisinga konkurencija kyla tarp papildomus taškus gavusių mokinių ir ypač aukštus rezultatus pasiekusių mokinių, kurie papildomų taškų negavo. 86 ir daugiau balų surinkusiems mokiniams buvo pridėta mažiau nei 10 taškų, o tiems, kurie surinko daugiau nei 95, jų pridėta nebuvo“, – akcentuoja institucija.
Be to, Valstybės kontrolės teigimu, nebuvo įvertintas moksleivių pasirengimas. Atlikta analizė rodo, kad didesnį neišlaikymo procentą lėmė didesnis abiturientų skaičius iš tokių mokyklų, kuriose mokinių pasiekimai yra žemesni. Taip pat nustatyta, kad daugiausia mokinių, kuriems pridėti taškai leido išlaikyti egzaminą, mokėsi įstaigose, kuriose VBE rezultatų lygis yra žemesnis.
Atliks auditą
Po šios analizės įvertinusi rizikas, Valstybės kontrolė priėmė sprendimą atlikti auditą, kuriame sistemiškai nagrinės mokinių pasiekimų vertinimą bendrajame ugdyme.
„Pastaraisiais metais ŠMSM inicijavo esminius pokyčius švietimo sistemoje. Vis dėlto reformų metu išryškėjo problemos: mokykloms trūksta atnaujinto ugdymo turinio ir priemonių, ne visada tinkama mokytojų kvalifikacijos kėlimo kokybė, rengiant egzaminų užduotis ir organizuojant egzaminavimo procesą trūksta sklandumo. Visa tai rodo koordinavimo spragas tarp politikos formuotojų ir vykdytojų“, – dėstoma pranešime.
Audito rezultatus planuojama skelbti kitais metais.
ELTA primena, kad paaiškėjus daugumos abiturientų laikytų egzaminų rezultatams, ŠMSM pranešė prie visų patikrinimų, išskyrus lietuvių kalbos ir literatūros, pridėjusi po 10 taškų. Pasak ministrės Ramintos Popovienės, tokio sprendimo imtasi siekiant sumažinti egzaminų neišlaikiusių abiturientų skaičių ir kompensuoti skirtumą tarp seniau galiojusios 16 ir šiuo metu nustatytos 35 taškų egzamino išlaikymo kartelės.
Liepos pabaigoje Generalinės prokuratūros Viešojo intereso gynimo skyriui buvo pavesta patikrinti informaciją apie ŠMSM sprendimą pridėti prie šių metų abiturientų VBE rezultatų po 10 taškų ir spręsti, ar yra pagrindo šioje situacijoje taikyti viešojo intereso gynimo priemones.
