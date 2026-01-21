Valstybinė kalbos inspekcija jau sulaukė per 30 skundų dėl lietuvių kalbos

Anot inspekcijos viršininko Audriaus Valotkos, dažniausiai gyventojai skundžiasi, kad lietuviškai nemokėjo pavežėjai, maisto kurjeriai, masažistai, barzdaskučiai.
„Besiskundžiantys piliečiai nepatenkinti nesaugumo jausmu. Jie prašo vairuotojo sustoti, pasukti, o šis nesupranta“, – trečiadienį per spaudos konferenciją Seime sakė inspekcijos vadovas.
Anot jo, nė vienas paslaugos teikėjas nėra nubaustas, kol kas skundai tiriami.
A. Valotka pabrėžė, kad pažeidimas bus fiksuojamas tik tuomet, kai lietuvių kalbos nemokėjimas trukdys užsieniečiui deramai atlikti savo darbą, suteikti paslaugą.
BNS rašė, kad praėjusių metų lapkričio pabaigoje Vyriausybė nustatė naują – bazinį lietuvių kalbos mokėjimo lygį A1, kurį nuo šių metų turi atitikti aptarnavimo srityje dirbantys užsieniečiai.
Naujas bazinio lietuvių kalbos mokėjimo reikalavimas taikomas užsieniečiams, kurie parduoda prekes ar teikia paslaugas. Jis bus taikomas dvejus metus nuo jų gyvenamosios vietos deklaravimo Lietuvoje. Praėjus šiam laikotarpiui norintis dirbti užsienietis turėtų mokėti valstybinę kalbą mažiausiai A2 lygiu.
Pagal tvarkos aprašą, baziniu lygiu kalbą suprantantis žmogus privalo suprasti ir vartoti žinomus būtiniausius posakius bei pagrindines frazes, esant konkrečiam poreikiui, prisistatyti ir pristatyti kitą, užduoti asmeninio pobūdžio klausimų, pavyzdžiui, kur gyvena, ką pažįsta, kokius daiktus turi, ir atsakyti į tokius pat klausimus.
Taip pat tokio lygio žinias turintis žmogus turėtų sugebėti susikalbėti labai paprastai, jei tik pašnekovas kalba lėtai, aiškiai ir yra tam pasirengęs, be to – trumpai ir paprastai parašyti neoficialų raštelį, įrašyti asmens duomenis anketoje, pavyzdžiui, vardą, pavardę, pilietybę, adresą.
