Vasario 11-oji Lietuvoje ir pasaulyje

Dangaus kūnai: saulė teka 7.49 val., leidžiasi 17.17 val. Dienos ilgumas 9.28 val.

Mėnulis (pilnatis) leidžiasi 9.36 val.



Vardadieniai:

Adolfas, Algirdas, Algirdė, Dovilė, Liucijus, Teodora



Datos:

Pasaulinė ligonių diena

Europos skubios pagalbos telefono numerio 112 diena

Tarptautinė moterų ir mergaičių moksle diena



1296 — gimė Lietuvos didysis kunigaikštis Algirdas. Mirė 1377 m.

1917 — gimė poetas, kultūrininkas, redaktorius Kazys Bradūnas. Mirė 2009 m.

1932 — gimė poetas Algimantas Mackus. Mirė 1964 m.

1938 — ketvirtasis Lietuvos Seimas priėmė trečiąją Lietuvos Konstituciją (paskelbta 1938 m. gegužės 12 d.).

1967 — gimė grupės „Foje“ buvęs muzikantas Arnoldas Lukošius.

1969 — Panevėžyje fiksuota ilgiausia Lietuvoje stichinė pūga, trukusi 78 val. 25 minutes.

1991 — Islandija pirmoji pripažino Lietuvos Respubliką.

2009 — Juozas Imbrasas atstatydintas iš Vilniaus miesto mero pareigų. Nauju meru tapo Vilius Navickas.

2021 — Šiaulių apylinkės teismas Kelmės rajono merą Vaclovą Andrulį pripažino kaltu dėl kyšininkavimo ir skyrė 25 tūkst. eurų baudą. Vėliau, po apeliacinės instancijos teismo sprendimo, meras neteko pareigų.

2021 — laimėtas didžiausias loterijų istorijoje Lietuvoje „Aukso puodas“ – „Vikinglotto“ žaidėjas iš Vilniaus išlošė daugiau nei 13 mln. eurų.



Vasario 11-oji pasaulio istorijoje:

1531 — karalius Henrikas VIII pripažintas Bažnyčios vadovu Anglijoje.

1650 — mirė prancūzų matematikas ir fizikas, moderniosios filosofijos tėvas Rene Descartes (Renė Dekartas). Gimė 1596 m.

1847 — gimė gramofono išradėjas amerikietis Thomas Alva Edison (Tomas Alva Edisonas).

1858 — Bernadetai iš Lurdo (Prancūzija) pirmą kartą pasirodė Marija. Iš viso Bernadeta bendravo su Švenčiausiąja Mergele 18 kartų.

1929 — įkurtas nepriklausomas Vatikano miestas.

1939 — mirė klasikinės muzikos kompozitorius austras Franz Schmidt (Francas Šmitas).

1968 — komunistai įvykdė mirties bausmę 300 civilių Pietų Vietname.

1970 — Japonija tapo ketvirtąja pasaulio valstybe, į orbitą paleidusia dirbtinį žemės palydovą.

1971 — Vašingtone, Londone ir Maskvoje 63 valstybės pasirašė sutartis, draudžiančias dislokuoti branduolinius užtaisus vandenynų dugne.

1975 — Margaret Thatcher (Margaret Tečer) tapo pirmąja moterimi britų konservatorių partijos lydere.

1978 — mirė švedų poetas Harry Edmund Martinson (Haris Martinsonas), Nobelio premijos už literatūrą laureatas (1974 m.).

1990 — po 27-erių metų iš kalėjimo paleistas Afrikos Nacionalinio Kongreso lyderis Nelson Mandela (Nelsonas Mandela).

1997 — Italijoje suimti penki įtariami mafijos atstovai, tarp jų — Sicilijos sostinės Palermo mafijos bosas 37-erių metų Domenico Canceliere (Domenikas Kančeljerė).

1998 — Budapešte savo automobilyje nušautas Vengrijos žiniasklaidos magnatas Janosz Fenyo (Janošas Fenjas).

2010 — Maskvoje eidama 86 metus mirė žinoma SSRS ir Rusijos operos dainininkė Irina Archipova (Irina Archipova). Gimė 1925 m.

2020 — Pasaulio sveikatos organizacija naujojo koronaviruso sukeliamai ligai suteikė COVID-19 pavadinimą.



Vasario 11-oji šou pasaulyje:

1926 — gimė aktorius Leslie Nielson (Lesli Nilsonas).

1962 — gimė dainininkė Sheryl Crow (Šeril Krou).

1969 — gimė TV serialo „Draugai“ žvaigždė Jennifer Aniston (Dženifer Aniston).

1963 — „The Beatles“ įrašė dainas „Twist & Shout“ bei „I Saw Her Standing There." 1964-asiais tą pačia dieną Vašingtone įvyko pirmasis grupės koncertas JAV.

1983 — Niujorke įvyko grupės „Rolling Stones“ koncertinio filmo „Let's Spend the Night Together“ premjera.

1994 — „Miss JAV“ konkurse dainininkas Prince (Princas) pirmą kartą sudainavo savo dainą „The Most Beautiful Girl in the World“.

2010 — būdamas 40-ies nusižudė britų mados dizaineris Alexander McQueen (Aleksandras Makvinas).

2011 — legendinės roko grupės „Pink Floyd“ gitaristo Dave Gilmour (Deivo Gilmuro) sūnui pateikti kaltinimai dėl Londone vykusio protesto metu įvykdyto išpuolio prieš limuziną, kuriuo buvo vežamas Didžiosios Britanijos sosto įpėdinis princas Charles (Čarlzas).

2011 — švedų grupė „Roxette“ išleido aštuntąjį albumą „Charm School“.

2012 — Beverli Hilso viešbutyje mirė popmuzikos legenda ir aktorė Whitney Houston (Vitni Hjuston). Jai buvo 48 metai.

2013 — būdamas 55 metų mirė Niujorko Brodvėjaus žvaigždė, aktorius ir dainininkas Kevin Gray (Kevinas Grėjus).