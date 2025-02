Vasario 16-oji Lietuvoje ir pasaulyje

Dangaus kūnai: saulė teka 7.42 val., leidžiasi 17.26 val. Dienos ilgumas 9.44 val.

Mėnulis (pilnatis) leidžiasi 8.43 val., teka 22.19 val.

Vardadieniai:

Julijona, Julijonas, Laimutė, Tautvydė, Ulė

Datos:

Lietuvos valstybės atkūrimo diena

Vasario 16-oji Lietuvos istorijoje:

1801 — gimė kunigas ir pedagogas, blaivybės sąjūdžio Lietuvoje pradininkas Motiejus Valančius. Mirė1875 m.

1918 — Vilniuje paskelbtas Lietuvos valstybės atkūrimo aktas.

1921 — Kaune atidarytas Karo muziejus.

1922 — įkurtas Kauno universitetas. 1930 metais jam suteiktas Vytauto Didžiojo vardas.

1927 — mirė Lietuvių tautos patriarchas, domėjęsis lietuvių kalbos ištakomis, skatinęs tautinę savimonę Jonas Basanavičius. 1883 m. pradėjo leisti „Aušrą“ , vėliau bendradarbiavo „Garse“, „Varpe“, „Tėvynėje“, „Tėvynės sarge“ ir kituose Mažojoje Lietuvoje leistuose leidiniuose. Jo laikinai pirmininkaujama Lietuvos Taryba 1918 m. vasario 16 d. paskelbė Lietuvos Nepriklausomybės Aktą.

1943 — gimė lietuvių rašytoja, ryškiausia lakoniškos novelės kūrėja Bitė Vilimaitė.

1951— Jungtinių Valstijų radijo stotis „Amerikos balsas“ pradėjo transliacijas lietuvių kalba.

1970 — gimė dizainerė Julija Janulaitytė-Žilėnienė.

1989 — atkurta Lietuvos krikščionių demokratų partija, veikusi dar tarpukario Lietuvoje iki jos uždraudimo.

1991 — Vilniuje pradėjo veikti pirmoji savanoriška psichologinės pagalbos telefonu tarnyba Lietuvoje „Jaunimo linija“.

2011 — eidamas 81-uosius metus, mirė žymus rašytojas Justinas Marcinkevičius. Gimė 1930 m.

2020 — eidamas 56-uosius metus mirė poetas Kęstutis Navakas. Gimė 1964 m.

2023 — sulaukęs 95-erių netrukus mirė buvęs politinis kalinys, Lietuvos laisvės lygos įkūrėjas, Laisvės premijos laureatas Antanas Terleckas.

Vasario 16-oji pasaulio istorijoje:

1808 — Prancūzija okupavo Ispaniją.

1871 — prancūzai pralaimėjo karą prūsams.

1945 — II pasaulinio karo metais JAV karo aviacija bombardavo Tokiją (Japonija).

1956 — Anglijoje buvo panaikinta mirties bausmė.

1959 — Fidelis Castro (Fidelis Kastro) tapo Kubos vadovu.

1999 — per pasikėsinimą į Uzbekijos prezidentą Islamą Karimovą Taškente žuvo mažiausiai septyni asmenys.

2005 — įsigaliojo Kioto protokolas – dokumentas, kuriuo industrializuotos valstybės įsipareigoja mažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išsiskyrimą.

2010 — būdamas 78 metų amžiaus mirė Emilio Lavazza (Emilijus Lavaca). Ponu Espresso vadintas verslininkas savo vadovavimu laikotarpiu išplėtė savo senelio įkurtą kompaniją ir pavertė „Lavazza“ vienu žinomiausių kavos prekės ženklų.

2010 — eidamas 93-iuosius metus Rusijoje mirė Raudonosios armijos karys Abdulchakimas Ismailovas, nufotografuotas garsiojoje nuotraukoje, kurioje įamžinti kariai 1945 metais Berlyne virš Reichstago iškeliantys raudonąją sovietų vėliavą su pjautuvu ir kūju.

2013 — būdamas 94 metų Maskvoje mirė garsus filosofas ir kultūrologas, Sovietų Sąjungos disidentas Grigorijus Pomerancas.

2019 — popiežius Pranciškus panaikino buvusio amerikiečių kardinolo Teodoro Makeriko (Theodore Edgar McCarrick ) dvasininko titulą po to, kai jis buvo pripažintas kaltu dėl seksualinio priekabiavimo prie nepilnamečių seminaristų – tai pirmasis kardinolas istorijoje, kuriam dėl seksualinės prievartos buvo atimtas dvasininko titulas.

2024 — Rusijos opozicijos lyderis Aleksejus Navalnas mirė pataisos kolonijoje Arktyje, kur atlikinėjo 19 metų laisvės atėmimo bausmę. Jam buvo 47 metai.

Vasario 16-oji šou pasaulyje:

1935 — Detroite (JAV) gimė Sonny Bono (Sonis Bono) — garsaus dueto „Sonny&Cher“ narys, vėliau tapęs politiku.

1958 — gimė amerikiečių reperis Ice T (Ais Ti).

1961 — gimė buvęs grupės „Duran Duran“ gitaristas Andy Taylor (Endis Teiloras).

1988 — amerikiečių muzikantui Billy Vera (Biliui Vera) suteikta žvaigždė Holivudo žvaigždžių Šlovės Take.

1990 — gimė kanadiečių atlikėjas ir dainų autorius The Weeknd.

2010 — „Spice Girls“ laimėjo prestižinį britų popmuzikos apdovanojimą. „BRIT Awards“ teikimo ceremonijoje Londone už savo dainos „Who Do You Think You Are“ 1997 metų atlikimą grupė pelnė geriausio trijų pastarųjų dešimtmečių britų pasirodymo apdovanojimą.