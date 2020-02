Vasario 28-oji Lietuvoje ir pasaulyje

Dangaus kūnai: saulė teka 7.12 val., leidžiasi 17.51 val. Dienos ilgumas 10.39 val.

Mėnulis (jaunatis) teka 9.06 val., leidžiasi 23.04 val.

Vardadieniai:

Osvaldas, Ramonas, Romanas, Vilgaudas, Žygimantė

Datos:

1273 — žuvo prūsų sukilimo vadas Herkus Mantas.

1801 — gimė kunigas, švietėjas, istorikas, blaivybės sąjūdžio pradininkas Motiejus Valančius. Mirė 1875 m.

1892 — gimė poetas Edmundas Steponaitis. Mirė 1908 m.

1927 — gimė poetė, tremtinė Ona Svetikaitė-Jurgelienė.

1966 — Marijampolėje gimė žurnalistė, televizijos laidų vedėja Edita Mildažytė.

1991 — Švedijoje atidaryta pirmoji Lietuvos banko korespondentinė sąskaita užsienyje.

1997 — Vilniuje įvyko trijų grupės „Foje“ muzikantų Algio Kriščiūno, Arnoldo Lukošiaus ir Dariaus Buroko naujosios grupės „Vasaris“ debiutas.

2010 — būdamas 73 metų amžiaus mirė žymus Lietuvos rašytojas, vertėjas, Vyriausybės meno ir Nacionalinės kultūros ir meno premijų laureatas Juozas Aputis. Gimė 1936 m.

2015 — būdama 82 metų mirė teatro ir kino aktorė Danutė Juronytė.

Vasario 28-oji pasaulio istorijoje:

1806 — prancūzai užėmė Barseloną Ispanijoje.

1916 — Anglijoje mirė JAV rašytojas Henry James (Henris Džeimsas).

1917 — įvyko II Vasario revoliucija Rusijoje — caro valdžios panaikinimas.

1921 — Kronštate prasidėjo Baltijos laivyno jūreivių sukilimas prieš komunistinę Rusijos valdžią.

1922 — Didžioji Britanija formaliai pripažino Egipto nepriklausomybę, tačiau ir toliau kontroliavo Sueco kanalą.

1933 — nacių įstatymai apribojo piliečių teises Vokietijoje.

1948 — paskutiniai britų kariai paliko Indiją.

1987 — Filipinų prezidentė Corazon Aquino (Korason Akino) paskelbė „visuotinę amnestiją“ tiems komunistų sukilėliams, kurie savanoriškai nusiginkluos.

1990 — SSRS priimtu įstatymu leista įsigyti žemės bei testamentu ją perduoti vaikams.

1991 — prabėgus 42 dienoms po karo veiksmų Persijos įlankoje, Irakas sustabdė agresiją prieš Kuveitą.

1996 — princesė Diana sutiko skirtis su princu Charles (Čarlzu).

1996 — Rusija tapo 39-ąja Europos Tarybos nare.

2007 — Manhetene nuo širdies infarkto mirė JAV istorikas ir Pulitzer (Pulicerio) premijos laureatas Arthur Schlesinger (Arturas Šlesingeris) jaunesnysis.

2007 — Maroko karaliaus Mohammed (Mohamedo) žmona, princesė Lalla Salma (Lala Salma) pagimdė dukrą, antrąjį poros vaiką.

2010 — Bolšoje Isakovo gyvenvietėje netoli Kaliningrado atidaryta pirmoji šiame Rusijos anklave prie Baltijos jūros mečetė.

2013 — Benediktas XVI tapo antruoju laisva valia atsistatydinusiu popiežiumi per Bažnyčios 2 tūkst. metų istoriją.

Vasario 28-oji šou pasaulyje:

1942 — gimė „Rolling Stones“ gitaristas Brian Jones (Brajenas Džounsas).

1968 — perdozavęs narkotikų mirė amerikiečių rokenrolo atstovas Frankie Lymon (Frenkis Laimonas).

1974 — nusišovė 28 metų muzikantas Bobby Bloom (Bobis Blumas).

1984 — Michael Jackson (Maiklas Džeksonas) laimėjo 7 „Grammy“ apdovanojimus.

1985 — mirė pirmasis grupės „Spice“ vokalistas bei legendinės britų sunkiojo roko grupės „Uriah Heep“ vokalistas David Byron (Deividas Baironas). Gimė 1947 m.

2009 — Finikse Arizonoje mirė legendinė JAV radijo figūra Paul Harvey (Polas Harvis), kuriam buvo 90 metų. Per septynis dešimtmečius trukusią P.Harvey karjerą jo laidos buvo transliuojamos per daugiau kaip 1,2 tūkst. radijo stočių. Savo šlovės viršūnėje jo dukart per dieną transliuotos laidos, kuriose jis aptarinėdavo aktualijas ir pateikdavo savo apmąstymų apie gyvenimą, turėjo 22 mln. klausytojų auditoriją.

2011 — sulaukusi 79-erių metų amžiaus Paryžiuje mirė daugiau nei 100 vaidmenų kino juostose sukūrusi garsi prancūzų aktorė Annie Girardot (Ani Žirardo).

2011 — eidama 90-uosius metus mirė Holivudo legenda Ernestine Jane Geraldine Russell (Ernestin Džein Džeraldin Rasel), kuriai pasaulinę šlovę pelnyti padėjo akį traukiančios apvalios moteriškos formos ir stulbinantis grožis, pavertęs ją ekrano deive.

2012 — aktorių porai Jennifer Garner (Dženifer Garner) ir Ben Affleck (Benui Aflekui) gimė trečias vaikas, sūnus Samuel (Samjuelis).