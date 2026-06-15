Viceministras: nauja įmokų tvarka dirbant pas kelis darbdavius leistų suvaldyti piktnaudžiavimą

Savo ruožtu Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacijos vadovė tokį siūlymą kritikuoja ir sako, kad dėl naujos tvarkos, kai įmokos tokiais atvejais būtų skaičiuojamos nuo minimalios algos (MMA), ūgtelėtų nedarbas.
„Matome, kad yra tikėtini piktnaudžiavimo atvejai, kai (...) per visus darbdavius tiesiog nesusidaro 1153 eurų suma, kuri yra minimali ir nuo kurios būtų prievolė mokėti socialinio draudimo įmokas“, – LRT radijui pirmadienį sakė Saulius Davainis.
S. Davainio teigimu, yra gyventojų, kurie dirba net pas 12 darbdavių, tačiau negauna MMA: „Yra įvairių verslo subjektų taikoma praktika ir tikėtina, kad tai yra galimi piktnaudžiavimo atvejai.“
„Darbdaviui būtų pareiga primokėti iki minimalios mėnesinės algos socialinio draudimo įmokas“, – teigė viceministras.
Pasak viceministro, pokyčiais siekiama ištaisyti spragą dėl „Sodros“ įmokų dirbant pas du ar daugiau darbdavių ir užtikrinti darbuotojams minimalias garantijas, pavyzdžiui, viso mėnesio „Sodros“ stažą – tokia tvarka dabar taikoma, kai žmogus, gaunantis mažesnį nei MMA atlyginimą, dirba pas vieną darbdavį.
Savo ruožtu asociacijos vadovė Daiva Čibirienė sako, kad darbdaviai nemokės papildomų socialinio draudimo įmokų tiems, kurie neuždirba MMA, todėl žmonės praras darbus: „Ministerija naiviai galvoja.“
„Tokie žmonės, kurie dabar dirba nedaug dėl asmeninių priežasčių ar dėl to, kad tiesiog nėra to darbo, jie turimą darbą praras ir bus pakeisti kitais žmonėmis ar įmonėmis, kurios teikia paslaugą, bus daugiau bedarbių“, – aiškino D. Čibirienė.
„Keistai atrodo noras tuos žmones drausti per prievartą. Iš tikrųjų būtų teisinga spręsti kitaip tai, kai žmogus, neuždirbęs minimalios algos, gali būti tokių situacijų, kad yra nesumokėjęs PSD (privalomo sveikatos draudimo įmokų – BNS) nuo MMA ir gauna socialinį draudimą“, – pridūrė ji.
Pasak D. Čibirienės, naujoje tvarkoje neatsižvelgiama į tai, kad dalis žmonių pensinį stažą jau kaupia per kitas veiklas ar darbo vietas.
Tuo metu viceministras sako, kad „praktika parodys“, ar darbdaviai atleistų darbuotojus, o tokie pasvarstymai yra „prognozinės prielaidos“.
„Žemesnės kvalifikacijos darbuotojai, kurie būna per kelis darbdavius įdarbinami, tiesiog net nežino faktiškai, kad pas kelis darbdavius dirba. Ir ateina laikas, žmogus suserga, išeina į pensiją ir panašiai, jis tiesiog tų minimalių garantijų negauna“, – sakė S. Davainis.
Ministerijos skaičiavimais, pernai buvo apie 8,14 tūkst. darbuotojų, dirbusių ne pas vieną darbdavį, iš jų apie 62 proc. dirbo pas du darbdavius ir neuždirbo MMA viršijančio atlyginimo.
Kaip rašė BNS, Valstybinio socialinio draudimo įstatymo pataisos Seimui pristatytos praėjusią savaitę. Toliau pakeitimai bus svarstomi birželio 16-ąją, kai juos aptars Socialinių reikalų ir darbo komitetas.
Anksčiau viceministras yra teigęs, kad „Sodros“ biudžetas nauja tvarka papildomai gautų apie 7,2 mln. eurų.
Naujausi komentarai