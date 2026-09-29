Per vieną dieną – trys mitingai dėl imigracijos: ragina kiaulių galvas palikti namuose

Į taikų protestą prieš imigraciją kviečia Seimo narys Vytautas Sinica.
„Spalio 3 d. 14 val. susitinkam V. Kudirkos aikštėje Vilniuje, proteste prieš masinę imigraciją. Susitinkam taikiai, tvarkingai, kultūringai, neužsidengę veidų, nes nieko bloga nedarom. Nepasiduodam provokacijoms ir patys neprovokuojam, nesmurtaujam ir nekurstom smurto. Parodykime kultūrą, kurią ir norime apginti savo šalyje. Daug kas norėtų diskredituoti šį renginį. Bet juk ne mes patys. Atsineškim Trispalves ir iki susitikimo!“ – socialiniame tinkle skelbia „Facebook" skelbia parlamentaras.
Jis ragina atvykti be veido kaukių, su istorinėmis, valstybinėmis vėliavomis ir nepasiduoti provokacijoms.
„Mūsų tikslas – civilizuotai pasiųsti žinią valdžiai“, – sako V. Sinica.
Anot parlamento, Lietuvai nereikia masinės migracijos, užsieniečių skaičius turi mažėti taikiais ir civilizuotais būdais.
„Ateikime su aiškiais reikalavimais, kiaulių galvas palikime namuose“, – sako susirinkimo organizatorius.
Policija sako, kad į visus renginius bus pasitelktos pareigūnų pajėgos ir viešoji tvarka bus užtikrinta.
„Policija yra pasiruošusi, esame numatę pajėgas. Mes vertiname dalyvių skaičių, vertiname galimas grėsmes ir skirtingų mitingų galimus susidūrimus. Viskam bus pasiruošta, viešoji tvarka bus užtikrinta. Bus pasitelkti Viešojo saugumo tarnybos pareigūnai, dirbs policijos pareigūnai. Su organizatoriais yra bendraujama, keičiamasi visa informacija, informacija jiems suteikiama dėl saugumo“, – Eltai antradienį sakė Policijos departamento atstovas Ramūnas Matonis.
Su savivaldybe suderinti trys susirinkimai
Vilniaus miesto savivaldybė Eltą informavo, kad šeštadienį, 13–16 val., Nepriklausomybės aikštėje prie Seimo vyks susirinkimas imigracijai palaikyti, jame planuoja dalyvauti iki 300 žmonių.
Tuo metu 14–16 val. Vinco Kudirkos aikštėje vyks susirinkimas prieš masinę imigraciją, kuriame dalyvaus iki 200 žmonių.
Beveik tuo pat metu, netoli šios vietos, prie 14 ir 16 numeriais pažymėtų pastatų Gedimino prospekte, 13–16 val. vyks susirinkimas prieš rasizmą. Jame planuoja dalyvauti iki 400 žmonių.
„Susirinkimų dalyvių skaičių nurodė organizatoriai. Susirinkimų metu viešąją tvarką ir saugumą vadovaujantis Susirinkimų įstatymu užtikrins policija“, – atsakyme Eltai teigė Vilniaus miesto Komunikacijos skyriaus Ryšių su žiniasklaida specialistė Indrė Naureckaitė.
Prieš imigraciją nukreiptą mitingą iš pradžių planuota rengti prie Seimo
Iš pradžių V. Sinica mitingą, kuris nukreiptas prieš imigraciją, ketino organizuoti prie Seimo.
„Vieta keitėsi keistomis aplinkybėmis: kontraprotestuotojams ANTIFA leista prie Seimo protestuoti. Kai mes perkėlėme prie Vyriausybės, jie skelbia, kad darys renginį šalia. Tai dvigubi standartai ir labai pavojingos situacijos kūrimas. Keistas labai savivaldybės elgesys“, – stebėjosi parlamentaras
V. Sinica sako, kad mitingo tikslas – civilizuotai pasiųsti žinią valdžiai, kad laikas reikalauti pokyčių, Lietuvai nereikia masinės migracijos.
Politikas reikalauja, kad Lietuvoje neturi likti nusikaltimus darančių imigrantų, tam jis Seime registravo įstatymo pataisas.
„Lietuvos ateities negalima palikti darbdavių sprendimui, kiek pigesnės darbo jėgos jiems šiandien norisi. Verslas skaičiuoja savo poreikius. Valstybės pareiga – vertinti ilgalaikes pasekmes visai visuomenei: darbo užmokesčiui, lietuvių kalbos padėčiai, įtampoms visuomenėje ir šalies saugumui.“
Tuo metu Nepriklausomybės aikštėje, prie Seimo, vyksiančio mitingo organizatoriais skelbia protestuosiantys prieš rasizmą, užsieniečių deportaciją ir migrantų persekiojimą.
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