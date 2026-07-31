Visagine prasideda 51-ajam miesto gimtadieniui skirti šventiniai renginiai

Kaip pranešė organizatoriai, pirmąją festivalio dieną atidaroma nauja Aleksandro Vasiljevo paroda „Vestuvių suknelės“, o prie Visagino kultūros centro (VKC) vyks gyvos bei elektroninės muzikos koncertas.
Kitomis dienomis festivalio programą tęs užsienio ir Lietuvos kūrėjai. Šeštadienį scenoje pasirodys Suomijos iliuzionistas Hannas Juntunenas, o visaginietė Ieva Bražėnaitė atliks šokio performansą „Before becoming a butterfly“ („Prieš tampant drugeliu“).
Rugpjūčio 4 dieną startuos „Scanoramos“ naktiniai kino seansai bei gatvės teatras, o rugpjūčio 6-ąją visaginiečių ir miesto svečių lauks Belgijos akrobatų spektaklis ir džiazo bei reivo projektas „RAVENJAZZ“.
Pasak festivalio organizatorių, nuo rugpjūčio 4 iki 8 dienos prie ežero pakrantės rytais taip pat vyks pižaminės mankštos su garsia choreografe iš Latvijos Olga Zitluhina.
Šventinę savaitę rugpjūčio 8 dieną vainikuos koncertas su Linu Adomaičiu, Kauno bigbendu ir repo grupe „Kasta“.
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