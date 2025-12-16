Visos savivaldybės pasirašė sąveikos planus su karo komendantūromis

Karo komendantūrų valdyba taip pat paskyrė daugiau kaip 35 komendantus ir jų pavaduotojus 41-oje savivaldybėje.
Anot jų, sąveikos planai reglamentuoja, kaip bus organizuojama visuomenės apsauga, užtikrinama viešoji tvarka ir bendradarbiaujama su civilinėmis institucijomis mobilizacijos ar karo atveju.
Karo komendantai dirba su savivaldybių administracijomis, siekdami užtikrinti sklandžią kariuomenės ir civilinės valdžios sąveiką, šis modelis leidžia žymiai greičiau koordinuoti veiksmus realių krizių metu ir didinti savivaldybių pasirengimą kritinėms situacijoms.
Karo komendantūrų valdybos teigimu, savivaldybės aktyviai įgyvendina papildomas pasirengimo priemones: atnaujina civilių evakuacijos ir priėmimo punktų planus, tikrina materialinių išteklių rezervus, pritaiko viešuosius pastatus galimam karių dislokavimui bei organizuoja bendras pratybas su Lietuvos šaulių sąjunga ir kitomis institucijomis.
Karo komendantūros – naujas nacionalinio pasirengimo modelis, jungiantis kariuomenę, savivaldybes ir vietos bendruomenes. Ši sistema sudaro sąlygas valstybės institucijoms veikti išvien, o piliečiams – prisidėti prie šalies saugumo.
Naujausi komentarai