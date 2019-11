VRK neišgirdo G. Nausėdos štabo prašymo: sprendimas lieka nepakeistas

Šį sprendimą VRK priėmė spalio viduryje, tačiau mėnesio pabaigoje gavo G. Nausėdos kampanijos iždininkės Vilmos Gražulevičienės prašymą pakeisti sprendimą ir S. Armoškaitės išlaidas, 721 eurą, pripažinti prezidento politinės kampanijos skolos įsipareigojimais.

G. Nausėdos štabe už reklamos sklaidą feisbuke atsakinga buvusi S. Armoškaitė registruodama rinkimų paskyrą ją susiejo su asmenine ir iš pradžių mokamos politinės reklamos skleidimo išlaidas apmokėjo ne iš specialios rinkimų, o iš savo asmeninės banko sąskaitos. Tai VRK pripažino kampanijų finansavimo įstatymo pažeidimu.

VRK sprendimu S. Armoškaitės apmokėtos reklamos feisbuke išlaidos buvo pripažintos prezidento rinkimų kampanijos išlaidomis. Taip pat minima suma pripažinta nepinigine S. Armoškaitės auka G. Nausėdai – šią sprendimo dalį prašė keisti štabas, tačiau VRK tam antradienį nepritarė.

Už tai, kad ankstesnis VRK sprendimas būtų pakoreguotas pagal V. Gražulevičienės prašymą, antradienį balsavo du komisijos nariai, prieš buvo penki ir keturi susilaikė.

G. Nausėdos štabas argumentavo, kad S. Armoškaitė neketino minėtų 721 euro paaukoti prezidento rinkimų kampanijai, ir iš jos asmeninės sąskaitos jos buvo apmokėtos per klaidą.

VRK nariai pastebėjo, kad šių lėšų S. Armoškaitė pradėjo ieškoti tik po VRK sprendimo, kuriuo jos buvo pripažintos nepinigine auka.

VRK savo ankstesniu sprendimu pripažino, kad apmokėjus G. Nausėdos politinę reklamą socialiniame tinkle „Facebook“ ne iš politinės kampanijos sąskaitos ir neapskaičius nepiniginės aukos, buvo pažeistas Politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymas.

Tačiau komisija nusprendė jo nelaikyti šiurkščiu ir apsiriboti atsakingų asmenų įspėjimu, nes neatitikimą pastebėjo pats G. Nausėdos štabas, be to, sumokėtus per 700 eurų įtraukus į kampanijos išlaidas limitas neviršytas.

Sprendimo dalies, kuria konstatuotas pažeidimas, G. Nausėdos štabas neprašė keisti.

VRK atsakingus asmenis taip pat įspėjo, kad pasikartojus aukų ir išlaidų politinei kampanijai apskaitos tvarkos pažeidimams būtų taikoma administracinė atsakomybė.

Po šio VRK sprendimo bus aiškinamasi, ar S. Armoškaitė iš viso būtų galėjusi legaliai suteikti tokio dydžio auką.

G. Nausėdos politinė kampanija atsiėjo beveik 330 tūkst. eurų, per 290 tūkst. eurų rinkimams turėjęs prezidentas dar yra skolingas už kampanijos išlaidas.

Šalies vadovas žada grąžinti skolą iki metų pabaigos.

Didžiausias prezidento rinkimų politinės kampanijos išlaidų dydis galėjo siekti 1,1 mln. eurų.

S. Armoškaitė šiuo metu dirba G. Nausėdos patarėja prezidento kabinete.