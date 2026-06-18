VRK vadovė: partijoms, naudojančioms viešąsias lėšas, turi būti taikomi aukštesni standartai

„Šis teismo sprendimas svarbus formuojant praktiką. Teismas aiškiai pasisakė, kad visoms politinių partijų atliekamoms finansinėms operacijoms, susijusioms su viešųjų finansų panaudojimu, turi būti taikomas aukštesnis skaidrumo standartas ir jos turi būti pagrįstos tvarkingais dokumentais“, – VRK pranešime cituojama L. Petronienė.
Anot jos, teismo nuosprendis taip pat atskleidė teisinio reguliavimo spragas. VRK vadovė pažymėjo, kad šiuo metu įstatymas draudžia politinės organizacijos turtą ir lėšas skirstyti jos nariams, tačiau nenumato sankcijų tiems asmenims, kurie tokias lėšas gauna neteisėtai.
„Todėl šis teismo sprendimas indikuoja, kad reikalingos įstatymo pataisos dėl politinės organizacijos neteisėtai pervestų lėšų savo nariams“, – teigė ji.
Siekdama didesnio politinių organizacijų veiklos skaidrumo, VRK balandį Seimo Antikorupcijos komisijai pateikė siūlymus dėl teisės aktų pakeitimų. Vienas jų – įpareigoti politines organizacijas informaciją apie sudarytas sutartis pateikti ne vėliau kaip per 20 darbo dienų. Komisijos vertinimu, tai leistų greičiau nustatyti galimus pažeidimus.
LVAT trečiadienį paskelbė, kad VRK pagrįstai nustatė, jog „Nemuno aušros“ partija valstybės biudžeto asignavimus naudojo ne pagal paskirtį, finansinėse ataskaitose pateikė žinomai klaidingus duomenis ir šiurkščiai pažeidė Politinių organizacijų įstatymą.
Teismas iš esmės paliko galioti šių metų kovą priimtą VRK sprendimą, kuriuo konstatuota, kad partija, sudarydama automobilių nuomos sutartis su savo nariais, netinkamai naudojo valstybės biudžeto lėšas. Taip pat nustatyta, kad politinė organizacija finansinėse ataskaitose neparodė beveik 50 tūkst. eurų veiklos sąnaudų ir įsipareigojimų.
Išplėstinė teisėjų kolegija konstatavo, kad partija dalį jai skirtų valstybės biudžeto asignavimų pervedė partijos vadovybei neturėdama konkretaus finansinės apskaitos pagrindo. Teismo vertinimu, tai iškreipė politinių partijų finansavimo iš viešųjų lėšų naudojimo skaidrumą.
Vis dėlto LVAT panaikino tą VRK sprendimo dalį, kuria „aušriečių“ pirmininkas Remigijus Žemaitaitis ir parlamentarė Daiva Petkevičienė buvo įpareigoti grąžinti neteisėtai pervestas lėšas į partijos sąskaitą. Teismas nurodė, kad VRK kompetencija neapima įgaliojimų užtikrinti atkuriamąjį poveikį dėl padarytų pažeidimų.
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