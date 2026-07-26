VSAT planuoja tęsti pagalbą Latvijai, bet neatsako, ar siųs daugiau pareigūnų

„Bendra situacija prie regiono sienų išlieka dinamiška, todėl nuolatinis operatyvus keitimasis informacija ir pajėgumų koordinavimas tarp abiejų šalių tarnybų yra vykdomas nepertraukiamai. Planuojame ir toliau tęsti solidarią paramą Latvijos kolegoms, užtikrinant bendrą Europos Sąjungos išorės sienos saugumą. Sprendimai dėl tolimesnės pagalbos bus svarstomi atsižvelgiant į situacijos eigą bei atitinkamą poreikį“, – Eltai nurodė VSAT Komunikacijos skyriaus vedėja Lina Laurinaitytė.
„Esame patikimi partneriai ir esame pasiruošę reaguoti į kaimyninių šalių pagalbos poreikius, atsižvelgiant į realią saugumo situaciją bei mūsų turimus pajėgumus“, – pabrėžė ji.
Siekdama sustiprinti kaimyninės šalies pasienio apsaugą, Lietuva jau du kartus siuntė VSAT pareigūnų grupes į pagalbos misijas – kiekvieną kartą po 9 pasieniečius.
Vis dėlto šiuo metu tarnyba neatsako, ar planuojama didinti į Latviją siunčiamų pareigūnų skaičių.
„Kol kas atsakyti į šitą klausimą negalime. Stebime situaciją, bendraujame su partneriais“, – nurodė tarnybos atstovė.
Latvių ministras įvardijo 100 pareigūnų poreikį
Praėjusią savaitę Lietuvoje viešėjęs Latvijos vidaus reikalų ministras Janis Dombrava LRT televizijai teigė, kad Ryga iš Lietuvos tikėtųsi didesnio įsitraukimo – apie 100 pasienio pareigūnų.
Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas sakė, jog Lietuva šiuo metu neturi galimybių siųsti į Latviją 100 pasienio pareigūnų, kurie padėtų kaimyninei valstybei efektyviau suvaldyti neteisėtą migraciją.
ELTA primena, kad Latvija turi apie 172 kilometrų ilgio sieną su Baltarusija, artima Rusijos sąjungininke. Mūsų regiono šalys kaltina Baltarusiją valdantį Aliaksandrą Lukašenką tyčia nukreipiant migrantus prie Europos Sąjungos išorinės sienos, siekiant daryti spaudimą blokui.
Latvija, Lietuva ir Lenkija dėl to sustiprino sienų apsaugą ir pastatė pasienio tvoras.
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