VSD prašoma dar kartą įvertinti baltarusio keliamą grėsmę

Kaip ketvirtadienį pranešė departamentas, jis Valstybės saugumo departamento (VSD) paprašė pakartotinai įvertinti, ar minėto Baltarusijos piliečio gyvenimas Lietuvoje nekelia grėsmės valstybės saugumui.
Migracijos departamentas taip pat kreipsis į Nacionalinį kibernetinio saugumo centrą ir Lietuvos kriminalinės policijos biurą dėl A. Šimanovičiaus įmonių kuriamų programėlių, kurios tam tikrus duomenis galimai perduoda Baltarusijai ir Rusijai.
„Šių įstaigų bus prašoma pradėti konsultacijas bei pagal kompetenciją įvertinti (...) programėlių ir jų vidaus programinio kodo patikimumą, potencialias saugumo spragas ir kitus aspektus, padėsiančius išsiaiškinti galimą tokios programinės įrangos kenkėjiškumą“, – nurodė departamentas.
Sulaukęs visos reikalingos informacijos iš kitų valstybės institucijų, jis ketina priimti sprendimą dėl A. Šimanovičiaus teisinės padėties Lietuvoje.
Migracijos departamento atstovas Rokas Pukinskas BNS nurodė, kad paskutinis leidimas A. Šimanovičiui laikinai gyventi Lietuvoje, galiojantis trejus metus, išduotas pernai.
„Dabar galiojantis jo leidimas suteikia teisę būti Lietuvoje dar dvejus su puse metų“, – sakė R. Pukinskas.
Šių veiksmų Migracijos departamentas ėmėsi reaguodamas į tarptautinėje tiriamosios žurnalistikos platformoje OCCRP (angl. Organized Crime and Corruption Reporting Project) liepos 23 dieną paskelbtą publikaciją apie A. Šimanovičiaus veiklą.
Publikacijoje keliami klausimai dėl programėlių „Nicegram“ ir „eSIM Plus“ ryšio su Baltarusijoje veikiančia A. Šimanovičiaus valdoma programinės įrangos vystytoja ir programėlių saugumo.
Baltarusijos žurnalistinių tyrimų centro „Buro“ duomenimis, oficiali abiejų programėlių kūrėja yra Lietuvos įmonė „Appvillis“, bet kodo ir skaitmeninių identifikatorių analizė rodo, kad jas iš tikrųjų gali būti sukūrusi Baltarusijos įmonė „Mobyrix“.
Pasak publikacijos, ši įmonė taip pat rūpinasi programėlių techniniu palaikymu. Tai reiškia, kad duomenys siunčiami į Baltarusiją, o kai kuriais atvejais – ir į Rusiją.
„Appvillis“ ir „Mobyrix“ priklauso Baltarusijos verslininkui A. Šimanovičiui. Jis taip pat yra vienas iš sekimo programėlės „mSpy“ kūrėjų, kuri siejama su dideliais duomenų nutekėjimais 2024 metais.
R. Pukinsko duomenimis, leidimas A. Šimanovičiui laikinai gyventi Lietuvoje išduotas Užsieniečių teisinės padėties įstatyme numatytu startuolio steigimo ir jo veiklos vykdymo pagrindu.
„Jo buvimo Lietuvoje pagrindas yra startuolis, tai yra įmonė „Appvillis“, – sakė Migracijos departamento atstovas.
„Tas žmogus jau buvo tikrintas VSD. Tuo metu nebuvo jokios informacijos apie jo tokią (galimai kenkėjišką – BNS) veiklą“, – pažymėjo R. Pukinskas.
A. Šimanovičius žurnalistams situacijos nekomentavo, į komentarų prašymus neatsakė ir dvi jo valdomos įmonės.
„Buro“ duomenimis, „Nicegram“, leidžiančią vartotojams pasiekti užblokuotus „Telegram“ kanalus, yra atsisiuntę per 50 mln. žmonių. „eSIM Plus“, suteikiančią prieigą prie mobiliųjų duomenų ir virtualių telefono numerių, yra atsisiuntę per milijoną žmonių.
„Rekvizitų“ duomenimis, bendrovė „Appvillis“ įsteigta 2018-ųjų spalį, A. Šimanovičius jai vadovauja beveik nuo įkūrimo. 2024 metais įmonė gavo 1,91 mln. eurų pajamų ir uždirbo 2,9 tūkst. eurų grynojo pelno.
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