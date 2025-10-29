Vyriausybė apsispręs dėl sienos su Baltarusija uždarymo

Premjerė Inga Ruginienė šią savaitę sakė, kad yra paruoštas sprendimas neterminuotai uždaryti sieną su Baltarusija, dėl kurio priėmimo turėtų būti sprendžiama trečiadienio Vyriausybės posėdyje.
Ministrė pirmininkė anksčiau teigė, kad ribojimai atvykti iš Baltarusijos nebus taikomi Lietuvos ir ES piliečiams, taip pat diplomatams ir diplomatiniam paštui.
Anot I. Ruginienės, taip Baltarusijai siunčiamas signalas, kad hibridinė ataka, kuo Lietuvos vadovai laiko į šalį leidžiamus kontrabandinius balionus, nebus toleruojama.
Kaip skelbė BNS, vieninteliai du buvę atviri Medininkų ir Šalčininkų kelių pasienio kontrolės punktai nuo sekmadienio vakaro uždaryti Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) sprendimu, tačiau ilgalaikiam sienos uždarymui sprendimą turi priimti Vyriausybė.
Šios priemonės Ministrų kabinetas imasi po to, kai praėjusią savaitę dėl kontrabandiniams rūkalams gabenti naudojamų meteorologinių balionų Lietuvoje keturiskart buvo uždaryti oro uostai, iš viso paveikiant per 140 skrydžių ir virš 20 tūkst. keleivių.
Kariuomenei yra duotas leidimas numušinėti tokius objektus. Savo ruožtu, prezidentas Gitanas Nausėda siūlo riboti baltarusiškų prekių gabenimą pagal Kaliningrado tranzito schemą, ragina ES kolektyviai reaguoti į balionų keliamą grėsmę.
Pasak G. Nausėdos, dėl sienos su Baltarusija uždarymo taip pat konsultuojamasi su Latvija ir Lenkija, kurios pasirengusios bendradarbiauti tęsiant šią politiką.
Naujausi komentarai