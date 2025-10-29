Apie incidentus Lietuvoje: tai yra destabilizacija

NATO generalinis sekretorius Markas Rutte (Markas Riutė) sakė, kad kalbėjosi su Lietuvos prezidentu Gitanu Nausėda apie praėjusios savaitės incidentus, kai dėl dešimčių meteorologinių balionų teko uždaryti du oro uostus.
BNS rašė, kad praėjusią savaitę dėl kontrabandiniams rūkalams gabenti naudojamų meteorologinių balionų, leidžiamų iš Baltarusijos, Lietuvoje keturiskart buvo uždaryti oro uostai, iš viso paveikiant per 140 skrydžių ir virš 20 tūkst. keleivių.
Vilniaus oro uostas buvo uždarytas kelis kartus, Kauno – kartą.
Tai – provokacija.
„NATO tvirtai remia Lietuvą, įskaitant oro policijos misijas, kurias šiuo metu vykdo Ispanija ir Vengrija, taip pat Vokietijos vadovaujamas NATO pajėgas“, – socialiniame tinkle „X“ parašė M. Rutte.
Dėl kontrabandinių balionų grėsmės Lietuva neribotam laikui uždarė Šalčininkų ir Medininkų pasienio kontrolės punktus su Baltarusija.
Europos Komisijos (EK) pirmininkė Ursula von der Leyen (Urzula fon der Lajen) incidentus su meteorologiniais balionais pavadino „hibridine grėsme“ ir pareiškė, kad ES remia Lietuvą.
„Tai yra destabilizacija. Tai – provokacija“, – platformoje „X“ teigė ji ir pridūrė, kad Europa turi paspartinti priemones rytiniam ES flangui ginti.
Lietuvos kariuomenei dabar suteiktas leidimas numušti tokius balionus, pirmadienį žurnalistams pranešė premjerė Inga Ruginienė.
Premjerė teigė, jog dėl Baltarusijos neveiklumo sulaikant už balionus atsakingus asmenis ji mano, kad su tuo susijusi valdžia Minske.
Juodojoje rinkoje parduodamas tabakas yra autoritarinio Baltarusijos prezidento Aliaksandro Lukašenkos vyriausybės pajamų šaltinis, teigia baltarusių opozicija.
Baltarusijos užsienio reikalų ministras Maksimas Ryžankovas atmetė Lietuvos kaltinimus, pavadindamas juos provokacija siekiant pateisinti „priemones prieš Baltarusiją (ir) Rusiją“.
