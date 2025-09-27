Vyriausybė nepalaiko siūlymo leisti karo prievolininkams įsigyti ir laikyti A kategorijos ginklų

Kaip teigiama Krašto apsaugos ministerijos (KAM) rengtoje išvadoje Seimui, kuriai šią savaitę pritarė Vyriausybė, kariuomenė nėra nustačiusi poreikio individualių praktinių įgūdžių tobulinimo tikslais karo prievolininkams, įgijusiems pagrindinį karinį parengtumą, leisti įsigyti tam tikrų ginklų.
„Karo prievolininkai, dalyvaujantys kariuomenės mokymuose ir pratybose, yra aprūpinami reikiama ginkluote, Lietuvos kariuomenės mokymuose ir pratybose jiems draudžiama naudoti turimus asmeninius ginklus“, – teigia ministerija.
Pasak KAM, kariuomenė pasirengusi aprūpinti tarnybiniais ginklais visus gyventojus, kurie prireikus vykdys valstybės ginkluotos gynybos užduotis.
Ministerija teigia, kad norintiesiems individualiai tobulinti šaudymo įgūdžius sudarytos sąlygos jų įgyti prisidėjus prie savanoriškos nenuolatinės karo tarnybos ar Šaulių sąjungos.
Kaip pažymi KAM, karo prievolininkai į mokymus ir pratybas atliekant tarnybą aktyviajame rezerve šaukiami nuo 20 iki 60 dienų per 15 metų, tai vidutiniškai sudaro dvi–tris dienas per metus, o atliekant kitą tarnybą rezerve – iki 14 dienų per metus.
Ministerijos duomenimis, kiekvienais metais į pratybas ir mokymus pašaukiamų rezervo karių skaičius yra iki 3 tūkst. per metus, dėl to susidaro situacija, kad daugelis parengtojo kariuomenės personalo rezervo karo prievolininkų keletą metų nėra šaukiami į kitą tarnybą rezerve.
„Tarnybos rezerve ir dalyvavimo pratybose bei mokymuose laiko santykis ir faktas, kad visu kitu metu karo prievolininkai (civiliai asmenys) savarankiškai, jokiai organizuotai struktūrai neprižiūrint ir nekoordinuojant, disponuotų tam tikrais A kategorijos ginklais, sukurtų sąlygas reikšmingai civilių asmenų grupei disponuoti A kategorijos ginklais“, – teigia KAM.
Anot jos, tai taip pat prieštarautų europinėms direktyvoms.
Siūlymą karo prievolininkui, įgijusiam pagrindinį karinį parengtumą, leisti įsigyti ir turėti automatinių ginklų konservatoriai Laurynas Kasčiūnas ir Paulius Saudargas registravo dar praėjusią kadenciją.
Tuomet jų siūlymui Seimas pritarė po pateikimo.
Konservatoriai siūlo suteikti teisę pagrindinį karinį parengtumą įgijusiems karo prievolininkams įsigyti ir laikyti kai kuriuos A kategorijos ginklus.
Pagal projektą, leidimas laikyti ir nešiotis kai kuriuos A kategorijos ginklus karo prievolininkui, įgijusiam pagrindinį karinį parengtumą, iš pradžių būtų išduodamas dvejiems metams. Po to jis turėtų būti pratęsiamas kas penkerius metus.
Norėdami įsigyti nurodytų ginklų, ne jaunesni kaip 21 metų asmenys turėtų pateikti kariuomenės pažymą, kad jie privalomosios pradinės karo tarnybos metu turėjo teisę nešiotis šaunamąjį ginklą, taip pat – sveikatos pažymą, policijos generalinio komisaro nustatyta tvarka išlaikyti egzaminą ir gauti leidimą ginklui.
Karo prievolininkams taip pat būtų taikomi įstatyme numatyti nepriekaištingos reputacijos ir kiti reikalavimai, norint gauti leidimą ginklams.
Jeigu karo prievolininkas yra aktyviojo rezervo karys ir nori įsigyti tokį ginklą, jam reikėtų pateikti kariuomenės pažymą, kad jis turi teisę tarnybos metu nešiotis šaunamąjį ginklą, ir gauti leidimą ginklui.
Aktyviojo rezervo kariams nebūtų taikomas amžiaus cenzas, jiems nereikėtų laikyti egzamino, pateikti sveikatos pažymos.
Tokią teisę prievolininkai turėtų, kol jiems sukaktų 60 metų.
Įgijusiais pagrindinį karinį parengtumą laikomi tie karo prievolininkai, kurie atliko privalomąją pradinę karo tarnybą arba baigė jaunesniųjų karininkų vadų mokymus.
Dabar Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymas numato, kad tik šauliai ar profesinės karo tarnybos kariai, kariai savanoriai ir kiti savanoriškos nenuolatinės karo tarnybos kariai gali įsigyti ir turėti A kategorijos ginklų, kuriuos naudoja šaulio tarnybai ar individualiems praktiniams įgūdžiams tobulinti.
