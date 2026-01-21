Vyriausybė spręs dėl prezidento siūlymo plačiau pasitelkti privatų verslą remontuojant kelius

Prezidentas siūlo įtvirtinti galimybę, kad valstybinės reikšmės keliai ar jų elementai gali būti perduoti laikinam valdymui ir naudojimui privačiam verslui pagal PPP sutartį.
Vyriausybė siūlo iš esmės pritarti tokiam Kelių įstatymo projektui, tačiau Seimui siūlo jį tobulinti – nustatyti, kokiomis sąlygomis ir tvarka valstybinės reikšmės keliai ar jų elementai galėtų būti perduodami verslui.
Kaip rašė BNS, parlamentas pernai lapkritį po pateikimo pritarė Prezidentūros teiktoms Kelių įstatymo pataisoms.
Prezidentūra mano, jog leidus verslui taikant PPP būdą prižiūrėti valstybinius kelius jie bus efektyviau atnaujinami, be to, tam i bus galima pritraukti daugiau investicijų.
Gitanas Nausėda yra sakęs, kad toks pasiūlymas leistų smarkiai pagerinti kelių būklę, kol dar neveikia ir pakankamai tvarių pajamų šaltinių neturi nuo 2026-ųjų įsigaliosiantis Kelių fondas.
2015 metais PPP būdu buvo nutiestas 8,25 kilometro ilgio Palangos aplinkkelis, sujungęs Vydmantų sankryžą su Palangos oro uostu ir nukreipęs tranzitinį eismą nuo Palangos. Privatus investuotojas jį prižiūrėti įsipareigojo iki 2038 metų balandžio pabaigos.
PPP būdu norėta rekonstruoti ir kelią Vilnius-Utena, tačiau pasigedęs aiškaus finansavimo modelio Seimas 2015 metais tam nepritarė.
Naujausi komentarai