Per „Zapad“ pratybas stiprins sienos apsaugą

Pasak tarnybos, pratybų dienomis vyks dar aktyvesnis sienos stebėjimas, patruliavimas ir bus vykdomos kitos jos kontrolės priemonės ne tik VSAT pajėgomis, bet ir pasitelkiant krašto apsaugos sistemos struktūras bei Lietuvos šaulių sąjungą.
Minėtų pratybų, per kurias išlieka sienos pažeidimų bei provokacijų prieš Lietuvą tikimybė prie išorės sienos, metu taip pat bus užtikrintas operatyvus reagavimas į galimus įvairaus pobūdžio incidentus tam panaudojant tiek sustiprintas pajėgas, tiek papildomas technines sienos kontrolės, kriminalinės žvalgybos ir kitas priemones bei esamą infrastruktūrą.
„Zapad 2025“, kurių aktyvioji fazė numatyta rugsėjo 12–16 dienomis, metu VSAT taip pat vykdys papildomas keitimosi informacija ir veiksmų koordinavimo priemones tiek nacionaliniu, tiek tarptautiniu mastu.
ELTA primena, kad rugsėjo 12–16 d. planuojamos Rusijos ir Baltarusijos bendros karinės pratybos „Zapad“. Jų metu bus vykdomos oro gynybos pratybos, išbandomi gynybiniai kovos scenarijai, įsibrovėlių atrėmimas ir taktinė aviacijos parama.
Kiek anksčiau krašto apsaugos viceministras Tomas Godliauskas teigė, kad, Lietuvos karinės žvalgybos vertinimu, pratybose „Zapad 2025“ dalyvaus iki 30 tūkst. karių. Antrojo operatyvinių tarnybų departamento (AOTD) vadovo Mindaugo Mažono teigimu, iš jų Baltarusijos teritorijoje bus tik 8 tūkst. karių.
