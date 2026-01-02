Žiema įsismarkauja: laukia sniegas, šlabdriba, plikledis

Šeštadienį daug kur protarpiais krituliai, daugiausia sniegas. Vietomis plikledis. Vėjas pietvakarių, pietų, 8–13 m/s, pajūryje gūsiai 15–17 m/s. Temperatūra naktį nuo 3 laipsnių šalčio iki 2 laipsnių šilumos, dieną nuo 2 laipsnių šalčio iki 3 laipsnių šilumos.
Sekmadienio naktį daugelyje rajonų, dieną vietomis pasnigs. Vietomis plikledis. Vėjas pietvakarių, 8–13 m/s, pajūryje gūsiai 15–18 m/s. Temperatūra naktį 3–8 laipsniai šalčio, vakariniame šalies pakraštyje apie 0 laipsnių, dieną nuo 4 laipsnių šalčio iki 1 laipsnio šilumos.
Hidrologinė situacija
Gruodžio 31 d. šalyje stebimas vandens lygio svyravimas, vietomis iki 28 cm per parą.
Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas.
Upėse stebimas ižas, priekrantės ledas. Ledu apsitraukę nedideli, seklūs ežerai (iki 3 m. gylio). Sausio 1-2 dienomis, ledu pasidengs gilesni – iki 5–9 m. gylio ežerai.
Primenama, kad ežeruose ledo storis laikomas tvirtu ir jau gali išlaikyti žmogų, kai yra ≥7 cm. Grupei žmonių išlaikyti ledo storis turi būti ne plonesnis kaip 12 cm. Upėse ledo danga niekada nebūna saugi! Daugiau naudingos informacijos rasite čia.
Vandens temperatūra upėse – 0–7, ežeruose – 0–4, Kuršių mariose – 0–1, Baltijos jūroje – 2–3 laipsniai šilumos.
