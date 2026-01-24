Pareigūnai: dėl atšiaurių žiemiškų orų Afganistane žuvo mažiausiai 61 žmogus

Afganistano nacionalinė nelaimių valdymo tarnyba (ANDMA) socialiniame tinkle „X“ nurodė, kad pirminiais duomenimis, 61 žmogus žuvo, 110 buvo sužeisti ir 458 namai iš dalies arba visiškai buvo sugriauti.
ANDMA teigimu, aukos registruotos nuo trečiadienio iki penktadienio, daugiausia šalies centrinėse ir šiaurinėse provincijose.
Iš viso nukentėjo 360 šeimų, nurodė ANDMA atstovas spaudai, prašydamas žmonių vengti nebūtinų kelionių apsnigtais keliais.
Parvano provincijos pareigūnai pranešė, kad Salango greitkelis – vienas pagrindinių Afganistano kelių – buvo uždarytas.
Maisto produktai buvo dalijami keliautojams, įstrigusiems kalnų perėjoje centrinėje Bamijano provincijoje.
