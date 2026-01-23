Princas Harry: Afganistane žuvę JK kariai nusipelno pagarbos

Ketvirtadienį pasirodžiusiame interviu televizijos kanalui „Fox News“ D. Trumpas pareiškė, kad NATO sąjungininkių Afganistane „laikėsi atokiau nuo fronto linijų“.
Prezidentas taip pat teigė, kad Jungtinėms Valstijoms „niekada nereikėjo“ NATO partnerių, nors jos buvo vienintelė valstybė narė, kuri po 2001 m. rugsėjo 11 d. įvykdytų teroristinių išpuolių pasinaudojo aljanso sąlyga „visi už vieną, vienas už visus“.
Štai ką penktadienį vakare paskelbtame pareiškime sakė Harry – pats buvęs karys, du kartus tarnavęs Afganistano fronte:
„2001 m. NATO pirmą ir vienintelį kartą istorijoje pasinaudojo 5 straipsniu.
Tai reiškė, kad kiekviena sąjungininkė šalis buvo įpareigota palaikyti Jungtines Valstijas Afganistane mūsų bendro saugumo labui.
Sąjungininkės atsiliepė į tą prašymą.
Aš ten tarnavau. Ten susiradau draugų visam gyvenimui. Ir ten praradau draugų.
Vien Jungtinė Karalystė neteko 457 karių.
Tūkstančių žmonių gyvenimai pasikeitė visiems laikams.
Motinos ir tėvai palaidojo savo sūnus ir dukras.
Vaikai liko be vieno iš tėvų. Šeimos vis dar jaučia kainą, kurią teko sumokėti.
Šios aukos nusipelno, kad apie jas būtų kalbama teisingai ir su pagarba, nes mes visi liekame vieningi ir ištikimi diplomatijos ir taikos gynimui.“
D. Trumpo komentarai sulaukė plataus visų Jungtinės Karalystės politinių jėgų pasmerkimo. Kritikai atkreipė dėmesį į Afganistane žuvusių Jungtinės Karalystės skaičių ir pabrėžė, kad pats D. Trumpas kadaise išsisuko nuo karinės tarnybos Vietname.
