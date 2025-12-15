Donaldas Trumpas: susitarimas dėl karo Ukrainoje užbaigimo yra „arčiau nei kada anksčiau“

„Manau, kad dabar esame arčiau nei kada anksčiau“, – pareiškė D. Trumpas žurnalistams Ovaliajame kabinete.
Jis pridūrė turėjęs „labai ilgas ir labai geras derybas“ su V. Zelenskiu ir kitais, įskaitant Didžiosios Britanijos, Prancūzijos, Vokietijos ir NATO lyderius.
V. Zelenskis anksčiau pirmadienį pareiškė, kad Berlyne vykusios derybos su JAV prezidento pasiuntiniais dėl karo su Rusija užbaigimo buvo „nelengvos“, tačiau buvo padaryta „tikra pažanga“ saugumo garantijų klausimu.
Pirmadienį V. Zelenskis antrą dieną iš eilės susitiko su D. Trumpo specialiuoju pasiuntiniu Steve'u Witkoffu (Stivu Vitkofu) ir prezidento žentu Jaredu Kushneriu (Džaredu Kušneriu) derybų, kuriose buvo siekta užtikrinti susitarimą dėl karo, prasidėjusio Rusijai 2022 metais surengus invaziją, užbaigimo, remiantis JAV prezidento iš pradžių pateiktu pasiūlymu.
Jis palankiai įvertino Vašingtono siūlomas naujas saugumo garantijas, tačiau taip pat pažymėjo, kad tebėra nesutarimų dėl to, kokias teritorijas Ukraina turės atiduoti Rusijai.
„Buvo pakankamai diskutuota dėl teritorijų, ir, atvirai sakant, manau, kad mūsų pozicijos vis dar skiriasi“, – žurnalistams sakė V. Zelenskis.
Jungtinės Valstijos pareiškė, kad Ukrainai pasiūlė tvirtas, į NATO panašias saugumo garantijas, ir pažymėjo esančios tikros, kad Rusija su tuo sutiks, o tai, Vašingtono teigimu, taptų proveržiu siekiant užbaigti karą.
Tuo metu Europos lyderiai pirmadienį paskelbė bendrą pareiškimą, kuriame siūloma sukurti Europos vadovaujamas ir JAV remiamas „daugiašales pajėgas“ galimo susitarimo dėl taikos Ukrainoje vykdymui užtikrinti.
Šios pajėgos būtų įtrauktos į „tvirtas“ Jungtinių Valstijų ir Europos valstybių „saugumo garantijas“ Ukrainai, kuriomis būtų siekiama užtikrinti, kad Rusija nepažeistų susitarimo dėl karo užbaigimo.