„Aptarėme visus situacijos aspektus: gyvybės gynybą mūsų šalyje, mūsų pajėgumų stiprinimą – oro gynybos, atsparumo ir tolimojo nuotolio pajėgumų srityje“, – sakė V. Zelenskis įraše socialiniame tinkle „X“.
Zelenskis antrą kartą per dvi dienas kalbėjosi su Trumpu
2025-10-12 17:40
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sekmadienį pranešė, kad antrą kartą per dvi dienas kalbėjosi su JAV vadovu Donaldu Trumpu (Donaldu Trampu), pavadindamas jų pokalbį „labai produktyviu“.
Volodymyras Zelenskis (kairėje) ir Donaldas Trumpas / S. Lisausko / BNS nuotr.
