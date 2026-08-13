Žiniasklaida: į kunigų pedofilijos skandalą sureagavo Vatikanas

„Apaštališkoji nunciatūra pirmiausia nori pareikšti užuojautą aukoms ir jų šeimoms. Tokios situacijos yra labai skausmingos, todėl tiems, kurie nukentėjo, visada turi būti skiriamas ypatingas dėmesys“, – atsakyme „15min“ nurodė Vatikano atstovybė.
Apaštalinė nunciatūra portalui teigė, kad „pasitiki kompetentingų valstybės institucijų ir Vilniaus arkivyskupijos atliekamu darbu ir laukia atitinkamų procesų išvadų“.
Šventojo Sosto atstovybė patvirtino tik gavusi informaciją apie tyrimą iš Vilniaus arkivyskupijos, bet nepatikslino konkrečios datos, kada tai įvyko.
„Šventasis Sostas buvo informuotas apie šią skausmingą situaciją, toliau ją stebi su dideliu susirūpinimu ir reguliariai gauna naujausią informaciją apie bet kokius pokyčius. Šventasis Sostas tvirtai patvirtina savo politiką, pagal kurią bet kokios formos piktnaudžiavimui netaikoma jokia tolerancija“, – nurodoma atsakyme portalui.
Kaip skelbė ELTA, teismams perduotos dvi baudžiamosios bylos, kuriose kunigams pareikšti kaltinimai dėl seksualinių nusikaltimų prieš nepilnamečius. Vilniaus arkivyskupijoje dirbęs dvasininkas kaltinamas dėl 34 nusikalstamų epizodų, nusikaltimai susiję su vaikų seksualiniu prievartavimu, disponavimu pornografiniais dalykais, vaikų įtraukimu į girtavimą. Byloje yra 11 nukentėjusiųjų, jų amžius nusikaltimų padarymo metu siekė nuo 12 iki 18 metų.
Manoma, kad dvasininkas nusikaltimus vykdė nuo 2002-ųjų iki 2025 m. Šioje byloje prieš teismą stos 56-erių Tadas Švedavičius.
Ši byla yra susijusi su kita baudžiamąja byla, kuri teismui buvo perduota šių metų birželio pabaigoje. Joje kaltinimai pateikti kitam kunigui – Vilniaus arkivyskupijoje dirbęs dvasininkas Ryšardas Peciunas kaltinamas dėl disponavimo pornografinio turinio dalykais, kuriuose vaizduojami vaikai.
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