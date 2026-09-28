Žiniasklaida: įvardintas galimas VSAT vadovas

K. Pauliuko teigimu, jo vadovaujama profsąjunga tokiai kandidatūrai prieštarauja.
„Po R. Liubajevo pasitraukimo tikėjomės sistemos perkrovimo. Kol kas matome priešingą vaizdą – laikas eina, o esminių permainų nėra. Dar daugiau, girdime kalbų, kad naujuoju VSAT vadu gali tapti vienas iš buvusio vado pavaduotojų. Jei taip nutiktų, tai būtų didžiausias nonsensas. Mūsų nuomone, atsakomybę už tai, kas vyko tarnyboje, turėjo prisiimti ne vienas žmogus, o visa vadovų komanda“, – „Delfi“ sakė K. Pauliukas.
Tuo metu pats D. Škarnulis portalui neatsakė, ar sulaukė pasiūlymo tapti VSAT vadu.
„Šiuo metu laikinai atlikdamas tarnybos vado pareigas aš visą dėmesį ir pastangas esu sutelkęs vieninteliam dalykui – kad būtų užtikrinta tinkama pasieniečių veikla bei kad tarnybai priskirtos funkcijos būtų vykdomos kokybiškai. Kaip žinia, naujo VSAT vado kandidatūros pasirinkimas yra vidaus reikalų ministro prerogatyva“, – portalui teigė D. Škarnulis.
D. Škarnulis karjerą pradėjo 2000 m. kaip Pasienio policijos specialistas, 2002–2005 m. dirbo Valstybės saugumo departamente.
2005 m. jis perėjo į VSAT, o 2006 m. buvo paskirtas VSAT Operatyvinės veiklos valdybos Pirmojo skyriaus viršininku. Nuo 2018 m. D. Škarnulis vadovavo VSAT Kriminalinių tyrimų valdybai, o 2025 m. tapo R. Liubajevo pavaduotoju.
Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas anksčiau yra sakęs, kad kandidatą į VSAT vadovo pareigas jau turi, o sprendimą dėl jo skyrimo planuoja paskelbti spalio pradžioje.
ELTA primena, kad rugpjūtį naujienų portalas „Lrytas“, remdamasis šaltiniais, pranešė apie Lazdijų rajone, pasienyje su Baltarusija, įvykusį incidentą tarp pasieniečių ir iš tunelio išlindusių migrantų. Vienas pareigūnas esą buvo aptalžytas, o kitą bandyta nusitempti į Baltarusijos pusę.
Reaguodamas į šią informaciją, vidaus reikalų ministras M. Katelynas teigė, kad pasitvirtinus duomenims nebematytų galimybių R. Liubajevui toliau eiti VSAT vado pareigas.
Rugpjūčio 17 d. M. Katelynas pranešė, kad R. Liubajevas nusprendė trauktis iš pareigų. VSAT jis vadovavo nuo 2019 m., o 2024 m. buvo paskirtas antrai kadencijai.
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