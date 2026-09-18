Žiniasklaida: Lietuva grąžino atgal iš Kaliningrado srities atvykusį ir prieglobsčio prašiusį rusą

VSAT atstovas spaudai Giedrius Mišutis portalui patvirtino, kad Rusijos pilietis į Lietuvą Nemunu atplaukė ketvirtadienį vakarą ir buvo sulaikytas Pagėgių savivaldybės ribose.
Po apklausos vyras buvo grąžintas atgal į Rusiją.
Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas portalui nurodė, kad į Lietuvą atplaukęs 60-metis prašė politinio prieglobsčio, nes esą „Rusijoje yra persekiojamas dėl savo veiksmų socialiniuose tinkluose“. Visgi, pasak ministro, vyrui prieglobstis nebuvo suteiktas, jis buvo grąžintas atgal į Rusiją.
Tarnybos nurodo, kad atvejai, kai asmenys iš Kaliningrado srities bando patekti į Lietuvą, yra reti.
Šių metų vasarį Bardinų pasienio užkardos pareigūnai per vaizdo stebėjimo sistemas užfiksavo ir sulaikė 68-erių vyrą, kuris iš Rusijos į Lietuvą atėjo tiesiog užšalusio Nemuno ledu. Paaiškėjo, kad šis asmuo turėjo net tris pilietybes – Rusijos, Airijos ir Vokietijos. Dėl neteisėto valstybės sienos perėjimo buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Pernai gruodį Pagėgių pasienio rinktinės Rociškių užkardos zonoje buvo suimtas 20-metis Rusijos pilietis, kuris buvo neteisėtai kirtęs sieną iš Kaliningrado srities. Jam teismas skyrė suėmimą 3 mėnesiams.
Pasieniečiai ne kartą yra sulaikę asmenis, kurie Nemunu bandė plaukti arba plukdyti nelegalius krovinius.
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