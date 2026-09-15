Žmonės teigia, kad drono garsą girdėjo anksčiau nei apie tai paskelbė institucijos: ar tai normalu?

Pasak jo, šiuo metu neaišku, ar tai buvo Rusijos, ar Ukrainos dronas.
„Greičiausiai tai yra nuo kurso nukrypęs rusiškas ar ukrainietiškas dronas, bet šiai dienai negalime atsakyti tiksliai“, – „Žinių radijui“ antradienį sakė D. Matulionis.
„Gali būti ir tas atvejis, kad specialiai paleistas į Lietuvos teritoriją. Tai tyrimas (...) turėtų atsakyti“, – kalbėjo pareigūnas.
Jis perspėjo, kad tokių incidentų skaičius gali augti.
Daliai žmonių socialiniuose tinkluose rašius apie tai, kad drono garsą girdėjo anksčiau negu apie tai paskelbė institucijos, prezidento patarėjas sakė, jog tai normalu.
Pasak jo, nuo tada, kai skraidantis objektas pamatomas radarais, iki perspėjimo pranešimų išsiuntimo gyventojams praeina laiko, nes sprendimas tai padaryti yra paremtas tam tikrais kriterijais.
„Čia minučių klausimas. Ar gyventojas pastebėjo, ar kariuomenė pastebėjo pirma, čia nėra esminis dalykas“, – kalbėjo D. Matulionis.
Patarėjo teigimu, pastaruoju metu apie incidentus oro erdvėje Baltarusija Lietuvos neperspėja.
Kaišiadorių rajone dirba „Aro" pareigūnai
Lietuvos antiteroristinių operacijų rinktinės „Aras“ pareigūnai dirba įvykio vietoje Kaišiadorių rajone, kur antradienio naktį buvo numuštas dronas.
„Įvestas planas „Skydas“, jį įvedė policija. Dirba „Aro“ išminuotojai, taip pat policijos patruliai", – Eltai antradienio rytą sakė Policijos departamento atstovas Ramūnas Matonis.
Saugumo užtikrinimo priemonių planas „Skydas“ reiškia, kad į įvykio vietą vyksta visos specialios tarnybos: policija, ugniagesiai, medikai.
BNS rašė, kad antradienio naktį iš Baltarusijos į Lietuvą įskridusį droną Kaišiadorių rajone, netoli Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės, numušė Šiauliuose dislokuoti Italijos naikintuvai.
Bepiločiui skrendant per Lietuvos teritoriją, Vilniaus ir Kauno apskričių gyventojams buvo išsiųsti perspėjimo pranešimai apie tikėtiną oro pavojų.
Tęsiantis Rusijos invazijai į Ukrainą, Lietuvoje per pastaruosius mėnesius buvo skelbiami pranešimai apie galimą oro pavojų, tačiau dronas virš šalies dangaus numuštas pirmą kartą. Anksčiau tai padaryta Latvijoje ir Estijoje.
Pastarąjį kartą daliai pietryčių Lietuvos gyventojų apie galimą oro pavojų buvo pranešta praėjusį sekmadienį, bet vėliau nustatyta, jog tai įvyko radarams fiksavus paukščių būrį.
Anksčiau tą pačią dieną tarnybos ties Varėna taip pat fiksavo šalies teritoriją kirtusį ir į Rusijos Kaliningrado sritį patekusį objektą, galimai atskridusį iš Baltarusijos. Dėl šio įskridimo oro pavojus Lietuvoje nebuvo paskelbtas, argumentuojant duomenų trūkumu.
Prokuratūra: incidentas dėl Kaišiadorių rajone numušto drono bus tiriamas su kitais karo Ukrainoje nusikaltimais
Incidentas, kurio metu Kaišiadorių rajone buvo numuštas galimai iš Baltarusijos įskridęs dronas, bus tiriamas jau atliekamame ikiteisminiame tyrime dėl karo nusikaltimų Ukrainoje, sako Generalinė prokuratūra.
„Įvykis jau tiriamas ikiteisminiame tyrime dėl karo nusikaltimų Ukrainoje, tyrimo veiksmai jau atliekami“, – Eltą antradienio rytą informavo Generalinės prokuratūros atstovė Elena Martinonienė.
Minėtame Generalinės prokuratūros tyrime tiriami ir kiti incidentai, dėl Lietuvoje nukritusių dronų: epizodas dėl gegužę Utenos rajono kaime nukritusio galimai karinio drono.
2022 metais pradėtame ikiteisminiame tyrime dėl karo nusikaltimų Ukrainoje tiriami ir kiti Lietuvoje įvykę incidentai, susiję su įskridusiais dronais.
ELTA primena, kad kovo mėnesį į Lietuvą įskrido ir Varėnos rajone ant Lavyso ežero nukrito, kaip vėliau paaiškėjo, ukrainietiškas dronas. Kariuomenė informavo, jog objektas nebuvo užfiksuotas radarų.
Pernai liepos pabaigoje policija informavo apie į Lietuvą iš Baltarusijos įskridusį nenustatyto tipo bepilotį orlaivį. Nukritęs dronas su pritaisytu sprogstamuoju užtaisu buvo rastas Jonavos rajone esančiame poligone.
Panašus atvejis buvo užfiksuotas ir liepos 10 d – tuomet šalies oro erdvę pažeidė iš Baltarusijos atskridęs bepilotis orlaivis. Tarnybų teigimu, dronas pavojaus nekėlė.
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