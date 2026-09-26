„Skalvis“ – latvių nacionalinėse pratybose

Pagrindinis rugsėjo 14–20 d. vykusių pratybų tikslas – patikrinti ir tobulinti Latvijos ginkluotųjų pajėgų gebėjimą vykdyti šalies gynybos užduotis bei stiprinti sąveiką su sąjungininkais.
Jūrinėje pratybų dalyje Latvijos karinės jūrų pajėgos kartu su BALTRON junginiu treniravosi užtikrinti teritorinių vandenų ir jūrinių kelių kontrolę, sudarant sąlygas saugiam ir savalaikiam sąjungininkų pajėgų atvykimui jūra.
Pratybų metu buvo tobulinama Latvijos karinių jūrų pajėgų padalinių ir BALTRON junginio tarpusavio sąveika, navigacijos, radijo ryšio, viršvandeninės ir priešmininės kovos įgūdžiai, taip pat narų povandeninių operacijų vykdymas.
Vykdant priešmininės kovos užduotis buvo aptiktos mokomosios jūrinės minos.
Vienas svarbiausių BALTRON uždavinių – pagal pratybų scenarijų atlikti laivų konvojaus palydą per išminuotą jūros rajoną, užtikrinant saugų jo judėjimą į Rygos uostą.
Ši užduotis leido praktiškai patikrinti priešmininės kovos, jūrinės situacijos stebėjimo ir skirtingų vienetų veiksmų koordinavimo procedūras.
Baltijos šalių karinių laivų junginys BALTRON įkurtas 1998 metais.
Šiuo metu junginį sudaro Latvijos karinių jūrų pajėgų štabo laivas „Varonis“ (A-90), Lietuvos karinių jūrų pajėgų priešmininis laivas „Skalvis“ (M53) ir abiejų valstybių atstovų sudarytas tarptautinis štabas.
2026 m. BALTRON junginiui vadovauja Lietuvos karininkas komandoras leitenantas Rimantas Preimantas.
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