Tyrimas atskleidė lietuvių narkotikų vartojimo įpročius

– Papasakokite apie patį nuotekų tyrimą. Atrodo, viskas lyg ir aišku, bet kaip jis vyksta ir kelintą kartą Lietuvoje yra atliekamas?
– Šį tyrimą koordinuoja Europos Sąjungos narkotikų agentūra, jis atliekamas nuo 2017 metų. 2017 metais tyrime dalyvavo tik Vilniaus miestas, o vėliau, nuo 2018 metų, prisijungė Klaipėda ir Kaunas. Tyrimas atliekamas nuotekų epidemiologiniu metodu, tai yra analizuojami nuotekose ištirpę metabolitai ir realiu laiku galima spręsti apie narkotikų paplitimą bendruomenėje.
– Kas yra metabolitai?
– Metabolitai – tai cheminės medžiagos, kurios susidaro mūsų organizme. Jos patenka į šlapimą, o vėliau nuotekose galime matyti tuos metabolitus.
– Kokie rezultatai? Sunku net kažkaip paklausti, bet kokius narkotikus vartoja lietuviai, kad ir kaip tai skambėtų?
– Tyrimo metu tiriami tik keli narkotikai: kokainas, amfetaminas, metamfetaminas, ketaminas ir ekstazis – MDMA. Lietuvoje labiausiai paplitęs kokaino vartojimas. Lyginant miestus, Kaune buvo pastebėtas didžiausias vartojimas. Antroje vietoje – Vilnius, o trečioje – Klaipėda.
– O kaip naujausi duomenys skiriasi nuo ankstesniųjų? Vartojimas augo, krito, kas nors didėjo ar mažėjo?
– Matome kokaino vartojimo augimą. Kitų medžiagų, tokių kaip ketaminas ir MDMA, vartojimas išliko stabilus.
– Kaip jūs įsivaizduojate, kas apskritai lemia tą augimą? Iš skaičių atrodo, kad vartojimas išaugo stipriai. Procentinė išraiška tikrai gana didelė. Kodėl?
– Galvojame apie sulaikymų skaičių. Lietuvoje buvo vykdomos operacijos, kurių metu buvo sulaikytas tikrai didelis kiekis kokaino. Jo buvo sulaikoma ir Kauno mieste. Taip pat šis augimas pastebimas visoje Europoje, todėl reikėtų žiūrėti į visą kontekstą ir tuomet daryti išvadas.
– Kas labiausiai neramina rezultatuose? Pats narkotikų vartojimo mastas, amžiaus grupės ar vartojamos medžiagos?
– Sakyčiau, amžius. Vartojimas pastebimas tarp jaunų suaugusiųjų, tikrai nėra taip, kad tarp labai jaunų paauglių. Sakyčiau, tai visai gerai. Kalbant apie vartojimą, daugiausia asmenų vartoja kanapes.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
– Palyginkime lietuvius, gal net, pavyzdžiui, Vilnių, su kitais Europos miestais. Faktas, kad geriausias rezultatas būtų nulis, bet turbūt realybė tokia, kad visoje Europoje vartojamas tas pats jūsų minėtas kokainas ar kitos medžiagos.
– Taip, Lietuva Europos kontekste neišsiskiria. Pagal turimus rodiklius tikrai esame per vidurį – nei gerai, nei blogai. Visoje Europoje daugiausia vartojamos kanapės, o antroje vietoje išlieka kokainas.
– Bet ar yra drastiškų skirtumų kalbant apie šalis? Tarkime, hipotetiškai, galbūt Nyderlanduose daugiau suvartojama tos pačios marihuanos?
– Tikriausiai.
– Faktas, kad taip yra, aišku. Bet ar yra kitur drastiškų skirtumų, kurie nustebintų? Galbūt išsiskiria kokia nors konkreti šalis?
– Sakyčiau, kad, lyginant su Lietuva, išsiskiria metamfetaminas. Būtent Kauno miesto suvartojimas patenka į dvidešimtuką tarp visų Europos miestų, kurie dalyvavo šiame tyrime.
– O jeigu konkrečiai pagal miestus ir nuotekų tyrimo rezultatus – kuriame mieste kuris narkotikas populiariausias?
– Kaip ir minėjau, kokainas populiariausias Kauno mieste. MDMA taip pat populiariausias Kaune. Amfetaminas populiariausias Vilniuje. Šį kartą Kaunas šiame kontekste šiek tiek dominuoja.
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