Verygos pakvietimas kalbėtis dėl koalicijos – politinis blefas?

Trumpam iš Europarlamento A. Veryga grįžo dėl labai svarbaus susitikimo. Pagaliau Valstiečių ir žaliųjų sąjungai atsirado galimybė būti valdžioje. Pakviestas pas socialdemokratus atėjo su viltimi.
„Tikimės išgirsti pasiūlymą, kvietimą ir sąlygas kažkokias, jeigu tas kvietimas oficialus bus išsakytas, tada matysime“, – dieną kalbėjo Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininkas.
Kvietimas dirbti koalicijoje – lyg po rinkimų sužlugusi svajonė.
„Po rinkimų norėjome būti koalicijoje, taip susiklostė, kad mes joje nebuvome, dabar matome, kad iš to kyla visokių problemų“, – pabrėžė A. Veryga.
Socialdemokratų derybinė grupė valstiečių atstovus pasitiko šiltai – apsikabinimai, rankų paspaudimai ir bučiniai į žandą. Po pusantros valandos trukusio pokalbį valstiečiai išgirdo tai, ką norėjo.
„Išgirdome, kad socialdemokratai matytų galimybę dirbti su mumis kaip su koalicijos partneriais, mes tokios galimybės irgi neatmetame“, – teigė A. Veryga.
Kvietimas dar neoficialus, bet valstiečiams vieta koalicijoje atrodo vis realesnė.
„Su valstiečiais mes buvome pradėję kalbėti dar tik po rinkimų, tuo metu mes jų nepakvietėme į koaliciją, nes vienas iš koalicijos partnerių nesutiko dėl to“, – nurodė Socialdemokratų partijos atstovas Juozas Olekas.
A. Verygos vadovaujama partija tada buvo atmesta dėl Sauliaus Skvernelio. Šįkart vis daugiau ženklų, kad valdančiojoje koalicijoje galėtų nelikti būtent jo vadovaujamos Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“. Dalis socialdemokratų pyksta, kad S. Skvernelis apie koalicijos problemas kalbėjo per daug viešai.
„Mums reikia turėti tikrai, kaip sakoma, ir stabilią koaliciją, ir tokius partnerius, su kuriais galėtume kalbėti ne ultimatumų kalba, bet iškilus bet kokiems nepasitenkinimams, neaiškumams, tai būtų aptariama ne viešai“, – aiškino Socialdemokratų partijos atstovė Rasa Budbergytė.
Nors J. Olekas apie S. Skvernelį kalba švelniau.
„Daug darbų padaryta, kai kur aštrių kampų buvo ir, man atrodo, jie išlieka, ar tai partijos bičiulių pasisakymuose, bet kas nedirba, tas neklysta. Visko buvo, aš sakyčiau, kad daugiau buvo gerų darbų“, – sakė J. Olekas.
Antradienį pas socialdemokratus viešėjęs S. Skvernelis pageidavo nebebūti koalicijoje su „Nemuno aušra“. Tuo tarpu A. Veryga principų nerodo – jam tiks viskas, ką nuspręs socialdemokratai. Nesibaido dirbti ir su ta pačia „Nemuno aušra“, o partijos neskaidrumą pateisina.
„Ne pirma partija, kuri yra nuteista ir kuri dirba valdančiojoje daugumoje, ir ne tik lyderis, bet turbūt rasime kiekvienoje partijoje žmonių, kurie turi klausimų vadinamojoje „čekučių“ byloje ir panašiai“, – šnekėjo A. Veryga.
Prieš susitikimą A. Veryga sakė, kad net jeigu paaiškės, jog trečiadienio viešnagė buvo tik politinis žaidimas, skirtas S. Skverneliui išgąsdinti, jis nesupyks.
„Tokia jau ta politika“, – tvirtino A. Veryga.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
Nors po susitikimo retorika pasikeitė į griežtesnę.
„Mes tą pakartojome ir kolegoms socialdemokratams, kad mums nėra priimtinas tas bandymas valstiečius naudoti kaip tam tikrą politinį įrankį – gal derybinį ar panašiai“, – kalbėjo Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininkas.
Visgi panašu, kad jeigu S. Skvernelio ultimatumai būtų nugesinti, koalicija galėtų likti tokia, kokia yra dabar.
„Saulius Skvernelis vakar minėjo, kad turi savo nuomonę, bet nuspręs partija, kai mes turėsime tuos sprendimus, tada galėsime pasakyti“, – teigė J. Olekas.
Grįžti dirbti į Lietuvą A. Veryga neplanuoja, net jeigu valstiečiai būtų pakviesti dirbti daugumoje. Koalicijos sutartis turėtų būti sudaryta kitą savaitę, o jos sudėtis turėtų paaiškėti jau sekmadienį.
