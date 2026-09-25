Atplūsta daug maisto. Tačiau mokyklose siūlomų pietų moksleiviai nelabai mėgsta. Kai kurie net vengia. Pagal moksleivių mitybos įpročių tyrimus, visą pietų porciją suvalgo tik kone kas antras. Galima spėti, kad atsiras kalnai nesuvartoto maisto.
Būtent čia atsiskleis paramos šeimai paketo kompleksiškumas ir universalumas, mat naudą turės ne tik moksleiviai ir jų šeimos, bet ir valgyklų personalas bei jų artimieji, nes juk atsiras galimybė daug maisto parsinešti namo. Ne iš godumo, bet kad nesugestų. Tikėtina, kad nemokamo maisto bus taip gausu, kad iš to naudos galės turėti ir valgyklų personalo tolimesni giminaičiai ir net kaimynai.
Ar nenutiks taip, jog po 2029 m. sulauksime pranešimų, kad tyrėjai atliko kratas virėjų namuose ir išardė žuvies kotletų realizavimo tinklą, kuriuo naudojosi musulmonų teroristai, vis įžūliau apmėtantys musulmoniškais kotletais kiaulės galvas.
Tačiau gal žuvies kotletų mokykloje nebeliks ir nebegrįš tos dienos, kai visos mokyklos pakvimpa malta žuvimi. Tiesą sakant, gal tokių dienų jau net nebėra, nes teko girdėti mitybos specialistų apgailestavimų, kad mokyklų meniu žuvies neliko.
Nieko nuostabaus – jei žuvis patiekiama kotletų pavidalu, tai gimdo moksleivių solidarumo jausmą ir ryžtą pasipriešinti tokiam valgykliniam smurtui.
Ar nenutiks taip, jog po 2029 m. sulauksime pranešimų, kad tyrėjai atliko kratas virėjų namuose ir išardė žuvies kotletų realizavimo tinklą?
Juo labiau kad pasipriešinimo arsenalas – tiesiog po ranka. Tai kepyklėlėse sukauptos kulinarinės galios. Joks žuvies kotletas nenukonkuruos paprastos bandelės. Net visiškai normalūs pietūs nepajėgūs mokyklose nukonkuruoti paprastų bandelių.
Matome, kaip moksleiviai per pertraukas būriais plūsta į kepyklėles bandelių. Ir su tokiu apetitu jas taršo, kad galėtum pagalvoti, jog mokykloje jiems buvo patiekta žuvies sriuba, žuvies kukuliai ir žuvies kompotas.
(be temos)