Įkyrėjo gyvūninė anarchija

Kiekvieną rytą čia išvedama pasilakstyti daugybė keturkojų.

Gal dėl to taip yra, kad ši gatvė – atokesnė, esanti toliau nuo kurorto centrinių gatvių.

Tačiau nekontroliuojami šunų šeimininkai čia visai „atsipalaidavo“. Pirmadienį, rugpjūčio 16 dieną, pusę devynių ryto, teko stebėti, kaip kumeliuko dydžio šuva vienas sau laigo niekieno nekontroliuojamas. Be antsnukio, be pavadėlio. Ir be šeimininko. Tas, matyt, išleidęs savo „draugą“ į kiemą saldžiai miegojo „po vakarykščios“ (sekmadienio).

Labai gražu ir tauru!

Tik kada pas mus taps įprasta atsakyti už savo poelgius? Kodėl šunų šeimininkai pas mus tapo visiškai nekontroliuojami? Toje pačioje Bangų gatvėje rytais laksto ir bulterjeras. Irgi be antsnukio. Juk tai plėšrus gyvūnas, garsėjantis ypač didele sukandimo jėga.

Laukiame nelaimės? Sulauksime!

Netvarka ir šalia esančiuose garažuose „prie lokatorių“. Sako, kad čia garažą turi ir paties mero giminaitė ar net pats meras. Tačiau kažkodėl čia yra neoficialiai veisiami katinai, kurių čia nevaržomai klaidžioja vos ne gaujos.

Baisiausia, kad kiekvieną vakarą jų šerti čia dviračiu atvažiuoja pagyvenusi moteriškė, kuriai, matyt, vienoje vietoje nelabai gerai. Tačiau po jos (irgi dviračiais) atvyksta dar dvi jaunesnės. Jos irgi atveža ėdalo sulaukėjusiems katinams. Net vieną jauną merginą draugas vis atveža senu „Volksvagen“ automobiliu taip pat tų kačių maitinti.

Tos „globėjos“ važiuoja viena po kitos ir vis šeria tuos katinus. O juk Palangos miesto taisyklės draudžia šerti bešeimininkius gyvūnus. Tai kam reikalingos tos taisyklės, jei jų nėra laikomasi? Pagaliau ir kas turi kontroliuoti šitą gyvūninę anarchiją? Juk turime šitokį gražų kurortą, tačiau šitas chaosas viską sugadina iki nulio.