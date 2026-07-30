Jūros šventei – nacionalinį statusą

Labai puikus šiemet buvo paradas. Tiksliau – eisena, kaip dabar vadina. Tikrai buvo spalvingas, įvairus, entuziastingas ir linksmas.
Matyti, kad miesto žmonės, įmonių, įstaigų darbuotojai išties labai pasistengė. Tiek išmonės kiti miestai galėtų pavydėti.
Žinoma, ir kitose Lietuvos vietovėse yra puikių renginių. Kad ir tos Šaltibarščių iškilmės Vilniuje. Originalu ir įdomu.
Tačiau visa tai nė iš tolo neprilygsta mūsų Jūros šventei. Nes tai šventė ne rinkodarai, ne formaliam miesto žinomumui didinti, o šventė iš pačios širdies. Kaip sakoma, iš pačios natūros. Tai jau, matyt, įaugę į mūsų klaipėdiečių sąmonę ir patirtis.
Tenka pripažinti, kad Jūros šventės kasmet tikrai tobulėja. Puikiai prisimenu, kokios jos būdavo prieš 30 metų. Būdavo daug triukšmo, daug girtuokliavimo, daug chaoso, o dabar visa šventės kultūra – visai kas kita nei būdavo anksčiau.
Nors, reikia pripažinti, ir anuomet žmonės labai stengdavosi, kad šis didžiausias vasaros renginys būtų įspūdingas.
Vis dėlto dabar jau yra visai kita šios šventės aura, kitoks jos „kvėpavimas“, kitokia savastis.
Šventė tapo daug dinamiškesnė, originalesnė ir patrauklesnė nacionaliniu mastu. Ji jau išaugo savo buvusius drabužėlius, jei taip galima pasakyti.
Manyčiau, Jūros šventė turėtų tapti tikra nacionaline švente, o penktadienis, kai ji prasideda, galbūt ir nedarbo diena. Vietoj kurios nors nelabai reikalingos, pavyzdžiui, gegužės 1-osios.
Atsikratytume tos nykios sovietinės praeities ir sykiu pačią Klaipėdos šventę pakylėtume į dar aukštesnį lygį. Reikėtų pagalvoti apie tai.
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