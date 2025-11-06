 Nauja danga privertė nusivilti

2025-11-06 13:30
R. K.

Labai džiugu, kad buvo naujai išasfaltuota Liepų gatvės dalis. Šia gatve kasdien juda tūkstančiai klaipėdiečių automobilių. Džiaugėmės, kai po pagrindinių darbų buvo „paleistas“ eismas suremontuotu Liepų gatvės ruožu.

Nauja danga privertė nusivilti / Asociatyvi Klaipėdos rajono savivaldybės nuotr.

Tačiau porą kartų pavažiavus juo, nusmelkė nemalonus nusivylimas. Automobilio ratai čia daužosi į iškilusius arba įdubusius kanalizacijos šulinius. Atrodo, kad kai kurie jie taip ir liko ankstesnėse duobėse, nors akivaizdu, kad jų dangčiai pakeisti naujais.

Sakytum, statybininkai nemoka sulyginti šulinius su asfalto danga, tačiau tai būtų netiesa. Kai kurie šuliniai tikrai sudėti profesionaliai, važiuoji ir beveik nejauti, kad pervažiavai.

Asfalto danga taip pat nelygi, jei nežinotum, kad tik ką vyko atnaujinimo darbai, net nepagalvotum, kad čia paklota nauja danga.

Bet gal darbai čia nebaigti ir defektai dar bus pašalinti?

Liepų gatvė
asfaltavimas
defektai

