Viduryje miško – netikėtumas

Grybaujant ne vieno klaipėdiečio pamėgtame Šernų miške vietoje džiaugsmo aptikus baravyką laukė nuostaba netikėtu radiniu.
Ne tokioje jau ir atokioje vietoje, netoli miško keliuko, kažkas susirentė ganėtinai rimtą priebėgą – stoginę su vieta gultui, šalia netgi pasistatė savadarbį staliuką ir pasirūpino laužaviete.
Galvoje sukosi įvairios mintys: gal šią pašiūrę susirentė nuo teisėsaugos besislapstantis nusikaltėlis, o gal – koks nors nuo sutuoktinės bambėjimo bent kartkartėmis norintis pasprukti varguolis?
Galima tik spėlioti, kam prireikė tokio pabėgimo plano, bet išvysti viduryje miško iki šiolei neregėtą statinį buvo tikrai nejauku.
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