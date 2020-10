Apie gerą pradžią

Ir teoretikai, ir politinio gyvenimo praktika įrodė: jei politikai tikrai nori imtis esminių pokyčių, sprendimus turi priimti per pirmus ar pusantrų metų po rinkimų. Kol dar neišsivadėjęs pasitikėjimas nauja valdžia ir gali reformas pastūmėti iki point of no return – tokios fazės, kai po kitų rinkimų ateisianti nauja valdžia jau negalėtų visko atšaukti.