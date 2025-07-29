 Ką regi akys, užvertos amžiams?

2025-07-29 14:18
Saulius Pocius

Mirtis yra tas padrikas reiškinys, kuris visada „giesmę gerklėje uždaro“. Ji „uždarė“ ir Ozzy Osbourne legendą. Sykiu – ir grupės „Black Sabbath“, kurios vinilus dar sovietų laikais anonimai kontrabanda plukdydavo į Klaipėdos uostą. Tokia muzika SSSR buvo tabu. Kaip ir Robert Plant ir jo „Led Zeppelin“, taip pat Alice Cooper, Cat Stevens ar Donna Summer.

Saulius Pocius
Saulius Pocius / Vytauto Liaudanskio nuotr.

Kas be muzikos sieja Ozzy ir visus šiuos garsius žmones?

Jie priklauso tai kartai, kuri palengva „užsidaro“.

Ir dar visi jie su Ozzy gimė tais pačiais 1948-aisiais. Kaip ir Ian Paice („Deep Purple“), Tony Iommi („Black Sabbath“), John Bonham („Led Zeppelin“), Phil Mogg („UFO“), Dave Holland („Judas Priest“), Gary Thain („Uriah Heep“), Rick Parfitt („Status Quo“), Steven Tyler („Aerosmith“), Glenn Frey („Eagles“), pagaliau Rudolf Schenker su Klaus Meine („Scorpions“) bei pats seras Andrew Lloyd Webber („Jesus Christ Superstar“, „Cats“, „Evita“, „The Phantom of the Opera“).

Taigi 1948 metai pasauliui davė ne tik Izraelį, bet ir reikšmingą kultūrinę perspektyvą.

Apskritai praėjusio amžiaus penktasis dešimtmetis ir jame atsiradę žmonės suformavo tai, ką mes šiandien turime civilizuotame pasaulyje – ne tik gerovę, bet ir tam tikrą socialinę nuovoką, kultūrinį mentalitetą, kolektyvinę klausą ir muzikos bei siužeto vertybes.

Visa tai ir sudaro humanitarizuoto Vakarų pasaulio organizacinę savastį, kurią pažinti taip troškome šlykščiais sovietų valdžios metais, kai mus, kaip idiotus, už tualetinį popierių vertė žygiuoti su raudonomis vėliavomis, trykštant J. Kobzono muzikinėms fekalijoms.

Kol kamavomės su kobzoninio „meno“ vietiniais pasekėjais – nerijomis, balsais iš kopų ir panašiais bukaprotybės elementais, Vakarų žmonės sukūrė tikrą XX a. civilizaciją, kurios vaisiais mintame šiandien.

P. S. Tiems, kurie sako, kad Ozzy yra triukšmas. Išgirskite „Close My Eyes Forever“ (su Lita Ford). Ir „Mama, I’m Coming Home“. Gal kas nors paaiškės.

Šiame straipsnyje:
Ozzy Osbourne
Ozzy Osbourne mirtis
mirtis
roko legendos
Black Sabbath
roko kultūra
Vakarų muzika
sovietmetis
Lita Ford
cenzūra
Led Zeppelin

Magyla
Gal priekurtė ausis Ozio dainose ir negirdi skardos ("blėkos") tembro. Normalios klausos - girdi, tai rėžia ausį, todėl ir sakoma - triukšmas.
0
-1
Tam durnas
Čia Gentvilui ar prezidentui?
1
0
.
Durnas tu, eik gydykis
0
0
