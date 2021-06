Namų darbai

Be Mariaus Grigonio, Roko Jokubaičio, Thomaso Walkupo, Nigelio Hayeso, bet su Tyleriu Cavanaugh. Kauno "Žalgirio" ekipos rikiuotė kol kas primena kiaurą rėtį. Vietoj 3–4 komandos lyderių pakviestas nieko rimto Eurolygoje neįrodęs amerikietis. Taip, naujokas patikimai pataiko tritaškius – būdamas 206 cm ūgio rezultatyviai užbaigia kas antrą tolimą metimą, be to, yra puikiai pažįstamas jį NBA G lygoje treniravusiam Martinui Schilleriui. Tačiau, skirtingai nei Šarūno Jasikevičiaus eroje, M.Schillerio pirkinys jau visiškai susiformavęs 27 metų žaidėjas, tad vargu ar gali atlikti kokybinį šuolį naujoje komandoje. Šaro rekrūtai būdavo kur kas jaunesni ir perspektyvesni. Užtenka prisiminti Brandoną Daviesą, Keviną Pangosą ir kitus. Žinoma, šiumečio "Žalgirio" gerųjų darbų sąraše dar yra patikimų karių – Luko Lekavičiaus ir Joffrey Lauvergne'o – išlaikymas, tačiau to nepakanka. Ypač žinant, kad per antrąjį M.Schillerio sezoną Kaune jam bus keliami kur kas didesni reikalavimai.

Net jei jiems pavyks išlaikyti geriausią savo žaidėją Arną Butkevičių ir susigrąžinti keletą anksčiau prarastų jaunų talentų iš Prienų klubo, sostinės klubas vis tiek nebus pajėgus konkuruoti su "Žalgiriu".

Tarp kitų Lietuvos klubų praradimais išsiskiria Vilniaus "Rytas", paleidęs dar vieną savo potencialų ateities lyderį Augustą Marčiulionį, išsiskyręs su vis dar perspektyviu Martynu Echodu. Nepaisant to, vilniečiai ir toliau paisto apie lietuvišką būsimos komandos veidą. Net jei jiems pavyks išlaikyti geriausią savo žaidėją Arną Butkevičių, bei susigrąžinti keletą anksčiau prarastų jaunų talentų iš Prienų klubo, sostinės klubas vis tiek nebus pajėgus konkuruoti su "Žalgiriu". Šioje situacijoje didžiausias perspektyvas turi pasibaigusio sezono vidutiniokai – Panevėžio "Lietkabelis", Utenos "Juventus" ir Klaipėdos "Neptūnas". Jei šių ekipų vadovams pavyks pataikyti viliojant legionierius, labai tikėtina, kad vieną jų kitąmet matysime LKL finale.